Toro Investimentos Oferece Oportunidades de Emprego no Sudeste

A Toro Investimentos, empresa que é a plataforma de investimentos do Santander Brasil, está em busca de novos profissionais para compor o seu time de colaboradores. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, confira a lista de oportunidades:

Analista Cloud AWS – Sênior – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo;

Analista de CRM (Pleno) – Belo Horizonte e Remoto – Efetivo;

Analista de Dados e Negócios Junior – Vaga Afirmativa para Mulheres – Belo Horizonte – MG;

Analista Jr. | Vídeomaker – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Assessoria de Investimentos – Belo Horizonte – MG – Banco de talentos;

Assessoria de Investimentos (São Paulo) – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Customer Success – Mesa de Operações Renda Variável – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Product Designer Pleno | Vaga Afirmativa para Pessoas Negras – Belo Horizonte – MG e Remoto;

SDR – Assessoria de Investimentos – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Toro Investimentos e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Toro Investimentos, é interessante destacar que conta com a segurança e a credibilidade em investir com uma das maiores instituições financeiras do mundo: o Santander Brasil. Isto é, combina o melhor da inovação, com a solidez de um grande banco e um atendimento personalizado para garantir o sucesso do seu objetivo financeiro.

Além disso, seu propósito é gerar liberdade financeira para as pessoas, sendo a ponte entre elas e seus objetivos. Por isso, sonha grande e busca inovação contínua para ajudá-las a encontrar as melhores oportunidades de investimentos do mercado e a investir de um jeito fácil, seguro e com Corretagem Zero de verdade.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!