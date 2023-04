Travis Kelce lança enorme festival de música com MGK e Rick Ross

A estrela do Kansas City Chiefs subiu ao palco para a estreia de seu festival de música e comida “Kelce Jam” com nomes como Machine Gun Kelly e Rick Ross.

Então Kelce entrou no modo “Beastie Boys” e, com a ajuda de MGK, lançou o hit de 1986 da banda, “Fight For Your Right”. Kelce e MGK não perderam o ritmo juntos, pulando no palco enquanto animavam a multidão.