UFSB recebe inscrições para colégios universitários e cursos de graduação

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) está com inscrições abertas para os processos seletivos para ingresso na Rede Anísio Teixeira de Colégios Universitários (Rede CUNI) e para o Curso Superior de Tecnologia em Produção de Cacau e Chocolate. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 6 de abril, próxima quinta-feira.

Os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio de preenchimento de questionário eletrônico, disponível no site da UFSB. Além dos dados pessoais, no momento da inscrição é necessário informar os dados de escolaridade.

Conforme estabelecido no edital, a classificação dos inscritos será feita exclusivamente por meio do aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A universidade vai considerar a maior nota obtida nas provas do Enem dos últimos quatro anos. O início das aulas para os classificados nesses processos seletivos está marcado para o semestre letivo 2023/2, que inicia em 29 de maio.

Oferta de vagas

No caso da Rede CUNI, a UFSB está ofertando 440 vagas para ingresso nas licenciaturas interdisciplinares. Para o processo seletivo para o Curso Superior de Tecnologia em Produção de Cacau e Chocolate, a oferta total é de 36 vagas.

As vagas estão distribuídas entre os campi de Jorge Amado, em Itabuna; Sosígenes Costa, em Porto Seguro; e Paulo Freire, em Teixeira de Freitas, e nos colégios universitários vinculados a cada campus. Os cursos oferecidos na Rede CUNI são licenciaturas interdisciplinares, voltadas para a formação de professores e pertencentes ao 1º Ciclo.

Conforme o edital, o primeiro ano de estudos é nas estruturas da rede CUNI nos colégios estaduais, com componentes curriculares ofertados durante o primeiro ano do curso, de forma híbrida. Ao fim deste período, os estudantes terão suas matrículas transferidas para a sede do campus ao qual o Colégio Universitário está vinculado.

Posteriormente, os estudantes poderão participar dos editais de ingresso nos cursos de 2º Ciclo, que são outras graduações profissionalizantes.

Acesse o site da UFSB para mais informações.

