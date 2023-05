62 Vagas de Emprego Abertas em Todo o País pela Azul: Confira os Cargos Disponíveis

A Azul, maior companhia aérea brasileira, tem 62 vagas de emprego abertas pelo país. Para se cadastrar e participar do processo seletivo, o indivíduo deve atender aos critérios estabelecidos e se identificar com a cultura da companhia. Veja os cargos a seguir.

Azul anuncia a contratação de novos colaboradores

A empresa preza pela diversidade e inclusão em todos os seus setores, oferecendo oportunidades iguais para indivíduos que se identificam com sua cultura e sejam qualificados, independentemente de raça, cor, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, idade, gênero ou deficiência.

A Azul, uma das maiores companhias aéreas no Brasil, possui mais de 14 mil colaboradores, e está buscando novos profissionais empenhados e engajados para oferecer aos seus passageiros a melhor experiência de voo, com eficiência e total segurança. Nesta data, novas oportunidades podem ser ocupadas. Confira.

Analista de Planejamento de Cargas – São Paulo;







Analista Data Inteligência PL – Barueri;







Analista Customer Insights Sr – Barueri;







Analista Contratos de Motores Jr – Barueri;







Analista Compras Técnicas Sr – Belo Horizonte;







Analista Adm Pessoal Sr – Barueri;







Agente de Aeroporto PCD – todas as unidades;







Agente Aeroporto – Várzea Grande;







Analista Planejamento Financeiro – Barueri;







Analista Planejamento Materiais – Barueri;







Auditor Qualidade de Manutenção – Barueri;







Analista Treinamento PL – Campinas;







Coordenador Manutenção Linha – Manaus.

Como se registrar

Para garantir a participação no processo seletivo Azul, os candidatos devem atentar-se às qualificações exigidas no cargo escolhido e enviar um currículo para ser analisado, inserindo todos os campos obrigatórios da ficha, utilizando o link 123empregos.

Para elaborar um currículo excelente, uma dica importante é adaptar o seu currículo para cada vaga específica que você está se candidatando.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.