Lip Reader capta a reação de Taylor Swift ao bordão de Travis Kelce

Taylor Swift dar Travis Kelce estão fora da fase de lua de mel e entrando na fase muito mais real de “você é tão chato” do relacionamento deles … enquanto ela aparentemente está se encolhendo com uma das travessuras frequentes de seu namorado.

Como informamos, Taylor e Travis saiu em Las Vegas para Patrick Mahomes‘ evento de caridade no fim de semana – e fazer uma exibição apaixonada. No entanto, a um momento do evento está circulando online… destacando como o vencedor do Grammy aparentemente não ficou nada impressionado durante um momento de constrangimento para Trav.