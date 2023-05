A bola de cristal de Ancelotti o decepciona

Rtreinador principal do eal madrid Carlos Ancelotti previu corretamente um Copa do Rei final de sua equipe contra saúdemas sua bola de cristal o decepcionou para o Liga dos Campeões final depois Milão foram eliminados pelo arquirrival Inter.

Após o sorteio das semifinais, Ancelotti ligou para o diretor esportivo do Milan Paulo Maldini para dizer a ele “vejo você em Istambul”. Ainda não se sabe se a equipa de Ancelotti estará ou não na Turquia no próximo mês, mas a de Maldini não.

Maldini jogou ao lado e sob o comando de Ancelotti em seus tempos de jogador no Milan, mas não haverá reencontro este ano como adversários. Em vez de, Inter vai enfrentar os vencedores do Manchester City x Real Madrid depois de terem superado merecidamente os rossoneri.

falta de qualidade

O fato de se tratar de uma semifinal da Liga dos Campeões manteve a tensão, mas o jogo foi uma decepção por grandes períodos, principalmente no segundo tempo, com o Milan incapaz de oferecer muita resistência ou qualquer ameaça de reviravolta.

Perda cara

Brahim Diaz, que curiosamente passou por Madri e City, teve uma ótima chance de colocar o Milan de volta, mas seu chute foi manso e fácil demais para Onana. Um momento para esquecer para o internacional espanhol.

Táticas ruins do Milan

Com o desespero do Milan, eles tentaram fazer cruzamentos para o alvo Olivier Giroud, mas faltou qualidade nas entregas. A lenta equipe rossoneri nem parecia perceber que estava perdendo no total antes de Lautaro Martinez marcar na noite.

Doloroso

O árbitro, Turpin, tentou deixar o jogo fluir e não tirar o primeiro cartão muito cedo. O perigo dessa abordagem, projetada para evitar várias expulsões e coisas borbulhantes, é encorajar tackles cada vez mais perigosos à medida que os jogadores testam os limites.

Turma de Lautaro

Lautaro mostrou sua qualidade mais uma vez esta noite e sua combinação com Romelu Lukaku para o gol deixou os fãs nostálgicos tanto quanto criou um novo pedaço da história. Este foi o seu grande momento, porém, talvez aquele pelo qual ele esperou durante toda a sua carreira na Inter.