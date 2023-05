Ben Askren chama Jon Jones de ‘quase hipócrita’ por criticar Francis Ngannou

Ben Askren não está comprando o que Jon Jones está vendendo.

Jones fez uma presença marcante nas redes sociais no início desta semana, após a assinatura histórica de Francis Ngannou com o PFL, zombando da decisão do campeão peso-pesado do UFC e questionando como Ngannou poderia se chamar de “o homem mais malvado do planeta”.

Jones, é claro, conquistou o título do UFC no lugar de Ngannou, fazendo sua tão esperada ascensão ao peso pesado, uma vez que Ngannou fez história ao sair da organização como campeão. Mas essa estreia no peso-pesado veio depois de uma pausa de três anos – e Ngannou passou grande parte desses três anos tentando uma luta com Jones. E aí está o problema para Askren.

“Para mim foi simples, e por que pensei, ‘Uau, isso é realmente estranho e quase hipócrita’, é que Jon escolheu ficar inativo por três anos”, disse Askren no canal de Daniel Cormier no YouTube. “Ele escolheu não lutar. Eu não me importo com o que Jon faz, certo? Ele escolheu não lutar. Três anos. Três anos, ele escolhe não lutar. Francis está no UFC praticamente todos esses três anos, e vimos outras pessoas subirem de categoria de peso. ‘Stylebender’ [Israel Adesanya] fez isso e perdeu para Jan [Blachowicz] e voltou para 185, então vimos outras pessoas fazerem isso. Então ele teve muitas oportunidades de lutar contra Francis Ngannou.

“Portanto, agora, se Francis Ngannou quer dizer: ‘Sou o homem mais malvado do planeta’, acho que ele deveria ser capaz de fazê-lo. Agora, Jon pode argumentar que ele também é? Claro. Mas Jon não pode dizer: ‘Você não pode fazer isso’, porque Jon não lutou contra ele por três anos.

Askren tem razão. O UFC tinha Jones x Ngannou em seu radar já em 2020, no entanto, a maioria dos obstáculos iniciais na reserva veio do lado de Jones, desde a afirmação de Dana White de que Jones queria o dinheiro de Deontay Wilder para a luta.

Ngannou finalmente lutou três vezes durante a dispensa de Jones, conquistando o título dos pesos pesados ​​com um nocaute brutal em Stipe Miocic e depois se defendendo contra Ciryl Gane, apesar de competir em um ACL e MCL rasgados, antes de sua disputa com o UFC chegar ao auge.

“Jon tem um bom argumento com isso, mas Francis saiu ganhando seis seguidas”, disse Askren. “Ele venceu Curtis Blaydes, Cain [Velasquez]JDS [Junior dos Santos], [Jairzinho] Rozenstruik, Miocic e Gane suas últimas seis lutas no UFC, das quais Jon pôde lutar durante esse tempo. Ele escolheu não, ele escolheu não ser ativo. Essa é a escolha dele. Eu não me importo, certo? Mas Jon poderia, a qualquer momento – acho que sua última luta foi em fevereiro de 2020 – a qualquer momento durante os próximos dois anos e meio a três anos, ele poderia ter dito: ‘Francis, eu quero um pedaço de você. Você está no UFC, eu estou no UFC, vamos fazer agora mesmo.’ E ele optou por não fazê-lo. Então agora Francis sai como o campeão vencendo seis seguidas – acho que ele pode reivindicar esse título.

“Escute, acho que Jon pode dizer: ‘Eu também sou o cara’. Não vejo problema nisso”, acrescentou Askren. “Mas ele não pode dizer: ‘Ei idiota, você claramente não é o cara.’ Isso é o que ele não pode dizer.”

Askren acrescentou que provavelmente escolheria Jones para vencer se os dois lutassem, mas no final das contas isso é apenas especulação. Por enquanto, pelo menos aos olhos do ex-campeão do ONE Championship e do Bellator, Ngannou tem tanto direito de se intitular o peso-pesado número 1 do mundo quanto Jones, especialmente considerando o currículo de Ngannou na divisão.

“Acho que Jon provavelmente é o melhor cara”, disse Askren. “Mas meu ponto de discórdia é que Jon estava inativo enquanto Francis estava no UFC e o campeão, e Jon poderia ter dito: ‘Vamos lutar, porque eu quero provar que sou, sem sombra de dúvida, o cara mais malvado. ‘ e isso não aconteceu. Então agora Francis pode ir embora, eles nunca brigaram, e se ele quiser falar um pouco, pode falar. Não estou com raiva dele.