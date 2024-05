Polícia confirma decisão sobre investigação de Dak Prescott sobre alegações de agressão sexual

TO Departamento de Polícia de Dallas concluiu sua investigação sobre as acusações de agressão sexual feitas contra Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott, de acordo com um relatório de Clarence Hill do Fort Worth Star-Telegram.

Inicialmente, a polícia anunciou a sua investigação sobre a alegação de uma mulher de que Prescott a agrediu em março. No entanto, na quinta-feira, declararam que não conseguiram encontrar provas suficientes para apoiar a alegação.

Dak Prescott’s comemora ano novo com churrasco

Dallas a porta-voz da polícia, Kristin Lowman, declarou: “Uma investigação foi conduzida e o caso foi encerrado… Os detetives determinaram que não havia provas suficientes de que um crime foi cometido.”

As acusações surgiram quando PrescottO grupo de Tornou-os públicos ao abrir uma ação civil, afirmando que a mulher estava tentando extorquir ele com falsas acusações de agressão sexual. A exigência era de impressionantes US$ 100 milhões para que se abstivesse de denunciar as acusações à polícia.

Em resposta, o advogado da mulher, Yohel Zehaie, rapidamente apresentou uma contra-ação, alegando que o incidente ocorreu em 2 de fevereiro de 2017, no estacionamento do XTC Cabaret, um clube de strip-tease de Dallas, rotulando-o como estupro.

Embora o processo inicial tenha sido arquivado e arquivado novamente no condado de Collin, Zehaie afirmou seu compromisso em prosseguir com o caso, apesar de a polícia o ter desistido. Zehaie citou inconsistências em Prescotta história revelada durante a investigação.

Dak Prescott manteve-se firme em sua inocência

O advogado de Prescott, Levi McCathern, expressou confiança na inocência do quarterback e antecipou ramificações legais para a acusadora e seus advogados assim que todas as investigações fossem concluídas.

A batalha legal não se desenrolou apenas nos tribunais, mas também no domínio público, com Zehaie e McCathern envolvidos em disputas verbais. Zehaie acusou McCathern de rotular habitualmente as mulheres que processam seu cliente como extorsionárias, enquanto McCathern defendeu veementemente Prescott, denunciando as alegações como falsas e criminosas.

Durante toda a provação, Prescott permaneceu firme em seu compromisso de doar todos os rendimentos de seu processo à Joyful Heart Foundation, uma organização dedicada ao combate à agressão sexual, violência doméstica e abuso infantil.

Esta saga legal se desenrolou tendo como pano de fundo um período de entressafra já tenso para Prescott, com negociações em andamento de extensão de contrato com o Vaqueiros iminente, apenas um ano antes de ele se tornar elegível para agência gratuita.