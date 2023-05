Casa ‘Brady Bunch’ à venda, HGTV lançando por US $ 5,5 milhões

Aqui está a história sobre a casa dos Bradys … uma que voltou ao mercado décadas depois de ter sido apresentada em “The Brady Bunch” e, graças à HGTV, agora se parece exatamente com a casa que você cresceu assistindo.

O icônico bloco de North Hollywood, CA, está à venda por um preço de US$ 5,5 milhões… e a propriedade foi transformada em uma réplica do cenário da sitcom, após a compra da HGTV em 2018.

Você deve se lembrar, o canal comprei por US $ 3,5 milhões por sua série, “A Very Brady Renovation”.

Propriedade Irmãos Atraiu dar Jonathan Scotttrabalhando ao lado de um punhado de o elenco de OG Bradyfez do interior a imagem cuspida dos sets onde filmaram a sitcom – e isso significou gastar quase US $ 2 milhões para as reformas, incluindo a adição de um segundo andar inteiro.