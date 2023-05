Cena do tiroteio de Will Smith e Martin Lawrence no filme ‘Bad Boys 4’

Will Smith dar Martin Lawrence estão trazendo uma ação assustadoramente realista para um bairro de Atlanta, onde as câmeras estavam gravando uma cena violenta de “Bad Boys 4”.

Como você pode ver, é cheio de ação… com Will e Martin, também conhecidos como detetives Mike Lowrey e Marcus Miles Burnett, respectivamente — no centro de tudo.

Os protagonistas do filme estão andando pelo estacionamento quando são emboscados com uma saraivada de tiros … e tentam se proteger enquanto atiram de volta nos bandidos.

Lembre-se, nós os vimos pela primeira vez filmando uma cena na semana passada em Atlanta, e eles estavam totalmente no personagem … com Will falando com Martin de uma borda de 8 andares enquanto ele estava na borda vestindo uma bata de hospital.