Controvérsia da Powerball da Califórnia como ação movida contra vencedor de 2 bilhões de dólares

José Riveraum residente da Califórnia, entrou com uma ação contra Edwin Castroganhador do jackpot da Powerball, que foi um prêmio recorde de mais de 2 bilhões de dólares, pois, segundo Riverao bilhete que acabou por ser o grande vencedor do dia 14 de fevereiro foi roubado.

Em informações divulgadas pela univision.com, Rivera garantiu que o bilhete foi comprado no dia 7 de novembro de 2022, mas foi roubado no mesmo dia por outro homem que não sabe quem era, e acrescentou que não tem ideia de como o bilhete premiado foi parar em Edwin Castromãos de.

Rivera foi à loteria da Califórnia para reivindicar “seu prêmio”

O ganhador do bilhete foi buscar seu prêmio, mas Rivera também foi para as instalações em Sacramento. Califórnia, alegando que ele foi o vencedor do grande prêmio de mais de dois bilhões de dólares e que o dinheiro deveria pertencer a ele.

No entanto, a Loteria da Califórnia disse em comunicado que fez questão de entregar o prêmio ao verdadeiro vencedor e não deu mais detalhes.

Quando ele foi pegar seu prêmio, castro optou por um pagamento fixo de 997,6 milhões de dólares antes dos impostos e logo depois comprou uma mansão de 25 milhões de dólares em uma área exclusiva de Los Angeles.

Ele processa o homem errado

E foi justamente nesse casarão onde mora agora, que ocorreu o processo de José Rivera alcançado castromãos do último dia 25 de abril, mas um advogado representando castro entrou com pedido de anulação da ação, alegando que ela foi enviada ao Edwin H. Castroo pai do bilhete vencedor da Powerball.

Por enquanto, a audiência do caso está marcada para 19 de julho.