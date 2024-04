A proposta chocante de Mauricio Sulaiman para Fury vs Usky foi supostamente rejeitada

A proposta de Mauricio Sulaimnuma figura significativa no mundo do boxe, para apresentar seis juízes para a tão esperada luta entre Tyson Fury e Oleksandr Usyk teriam sido rejeitados. Esta decisão, conforme relatado pelo The Sun, foi tomada pelo Conselho Mundial de Boxe em um esforço para evitar qualquer potencial “controvérsia” na luta.

A proposta de Sulaimn emitiu uma ‘petição de emergência’ a todas as partes envolvidas na indiscutível luta pelo título dos pesos pesados. Ainda assim, acabou sendo rejeitado “devido a temores sobre possíveis problemas iniciais” na partida.

Bob Arum, co-promotor de Tyson Fury, contou ao The Boxing Scene sobre Sulaimn proposta de adicionar mais juízes à luta.

Você não coloca algo assim pela primeira vez lidando com uma grande luta do ponto de vista de visibilidade e importância. Talvez seis juízes sejam melhores que três. Duvido disso, mas talvez. Ninguém sabe porque não foi feito. Mas pelo menos você experimenta isso com lutas que não são tão proeminentes. Bob Arum

O raciocínio de Sulaimn para propor 6 juízes

O presidente do WBC claramente não ficou entusiasmado com os placares da luta Isaac Cruz x Rolly Romero, onde o juiz Chris Flores realmente tinha Romero à frente antes da vitória de Cruz na paralisação. Flores foi alvo de muitas críticas, já que os outros dois juízes venceram Cruz por vários rounds.

Muitos acreditam que algumas lutas são manipuladas para o benefício de determinados lutadores ou promoções. É por isso que muitos ficam sempre preocupados quando grandes lutas se resumem aos placares dos juízes.