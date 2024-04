Michael Chandler diz que a era da conversa fiada de Conor McGregor acabou antes do UFC 303

Aé o UFC 303 o confronto em Las Vegas se aproxima, Michael Chandler deu o primeiro golpe verbal, proclamando o fim do Conor McGregor a outrora temida habilidade de falar mal. Conhecido por sua língua afiada, A guerra psicológica de McGregor tem aparentemente perdeu a vantagemuma mudança Chandler apontou ansiosamente em sua conversa com Shawn Ryan.

“Houve um tempo em que Conor era o Zeus dos ataques verbais, fazendo chover raios que poderiam fritar você onde quer que você estivesse,“ Chandler disse. “Mas esses dias acabaram. Ele não é o letrista que já foi. Agora ele é apenas mais um lutador tentando fazer barulho.”

McGregorque não entra no octógono desde a derrota por quebrar a perna em UFC 264 há quase três anos, enfrenta ceticismo não só sobre o que fala, mas também suas capacidades de luta. Chandler está convencido de que o tempo afastado entorpeceu os instintos de McGregor e planeja expor essas falhas desde o primeiro sino.

“A ferrugem da gaiola é real. Seus reflexos, tempo, movimento – eles não são mais o que costumavam ser“, afirmou Chandler.”Quando a porta da jaula se fechar, vou lembrá-lo de quão brutal esse esporte pode ser.”

Chandler planeja usar táticas de McGregor contra ele no UFC 303

Em preparação para a luta, Chandler admite que ajustou seu regime habitual de treinamento para incluir um novo componente: fortaleza mental contra conversa fiada. Sem um treinador psicológico dedicado, Chandler tornou-se um aluno de seu adversário, absorvente cada detalhe da carreira e personalidade de McGregor.

“Nunca tive que me preparar assim antes. Enfrentar Conor significa enfrentar uma biblioteca de ataques verbais“, explicou Chandler. “Eu visualizei isso mais do que qualquer luta antes. Estou pronto para contra-atacar suas palavras com socos.”

A estratégia de Chandler para a luta é clara: desmantelar McGregor pfisicamente e mentalmente. “Vou acertá-lo com grandes socos logo no início, para testar sua determinação. Se eu vir uma abertura, vou derrubá-lo e acabar com isso. Não estou apenas planejando vencer; Estou planejando dominar.”

À medida que a noite da luta se aproxima, a tensão aumenta – não apenas em termos de quem vai acertar o primeiro soco, mas também quem terá a última palavra. Nisso confronto de alto riscoambos os lutadores estão sob intenso escrutínio, mas Chandler parece implacável, confiante de que a era de McGregor conversa fiada o domínio está firmemente no espelho retrovisor.