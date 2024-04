O novo ataque ofensivo do Chiefs, Kingsley Suamataia, demonstra proteção estelar para Patrick Mahomes

Kingsley Suamatia chega ao Kansas City Chiefs para evitar que eles se aproximem de seu quarterback estrela, Patrick Mahomes. Os Chiefs subiram no Draft da NFL de 2024 pelo segundo dia consecutivo para selecionar Kingsley.

Suamataia, que tem 1,80 metro e 326 libras, demonstrou em um vídeo compartilhado pela conta X da NFL porque ele é considerado um dos melhores, para evitar que alguém da NFL se aproxime de Mahomes.

O novo tackle ofensivo dos Chiefs parece ter uma agilidade impressionante apesar de seu físico corpulento, já que o clipe compartilhado nas redes sociais mostra como ele é capaz de pular da piscina com um salto e cair de pé fora dela.

Uma coisa difícil de fazer para alguém que tem 1,80 metro de altura e pesa 326 quilos, parece tão fácil pela maneira como ele mantém o controle sobre seu corpo.

Suamataia, o novo protetor de Patrick Mahomes

Kingsley Suamataia jogou futebol americano universitário na alma mater do técnico do Chiefs, Andy Reid, o Pumas da BYU. Em 2023, Suamataia foi reconhecida com diversos prêmios, incluindo Equipe All-Big de 12 segundos e Phil Steele All-Big 12 Terceira equipe.

Ele registrou um tempo de corrida de 40 jardas de 5,04 segundos durante a combinação e foi classificado como o oitavo melhor atacante ofensivo no draft pelo NFL.com.

O Chefes negociado com São Francisco para a 63ª escolha selecionar Kingsley.

Com sua habilidade não apenas de ser uma barreira poderosa para seu quarterback mas também graças aos seus movimentos rápidos em campo ele será uma ótima arma para somar vitórias ao lado Travis Kelce e Patrick Mahomes.