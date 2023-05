Inscrições Abertas para 500+ Vagas de Especialização EAD na UECE

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) está ofertando cerca de 500 vagas em três cursos de especialização na área da Educação oferecidos na modalidade de Educação a Distância (EAD). De acordo com o cronograma, o período de inscrição já está aberto.

Os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 30 de maio de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$100,00 (cem reais).

Conforme as orientações da UECE, para realizar o cadastro, é necessário acessar o site da UECE e realizar o preenchimento do formulário de inscrição. No momento da inscrição, além de todos os dados pessoais solicitados, os estudantes deverão enviar os documentos solicitados.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido, ou seja, até o dia 1º de junho. De acordo com o edital, os candidatos que são doadores de sangue podem solicitar a isenção.

Processo de seleção

As vagas ofertadas pela UECE são para os seguintes cursos de especialização EAD: “Ciência é 10”; “Ensino de Matemática no Ensino Médio”; e “Gestão Pedagógica da Escola Básica”. Os três cursos têm como público-alvo professores que atuam nas respectivas áreas.

Poderão participar do processo seletivo pessoas que tenham diploma de curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Apesar de ter como público-alvo professores, o processo seletivo aceitará inscrições de outros profissionais. Graduados em qualquer área podem se inscrever, pois caso as vagas não sejam preenchidas pelos professores, esses outros profissionais serão chamados.

O preenchimento das vagas na especialização “Ciência é 10!” dará prioridade para professores das redes públicas de ensino, que atuem nos anos finais do ensino fundamental. Caso as vagas não sejam ocupadas por esses docentes, as oportunidades restantes serão destinadas aos docentes das redes privadas atuando no mesmo segmento do ensino fundamental.

Já as especializações em Ensino de Matemática no Ensino Médio e em Gestão Pedagógica da Escola Básica têm como público-alvo os profissionais da educação atuando na rede pública. No caso do não preenchimento, as demais vagas poderão ser preenchidas por professores das redes privadas.

A oferta dos três cursos será na modalidade EAD, com atividades remotas. No entanto, haverá encontros presenciais, principalmente para fins avaliativos. Desse modo, o interessado deverá se inscrever para o polo de apoio presencial de seu interesse, considerando a proximidade.

Provas

O processo seletivo contará com duas fases. A 1ª fase consiste na aplicação de uma Prova on-line no dia 20 de junho de 2023. Após a aplicação da prova, os candidatos poderão interpor recursos contra a formulação das questões e contra o gabarito preliminar até o dia 21 seguinte.

Já a 2ª fase consiste na Avaliação de Títulos. Somente os habilitados na etapa anterior serão convocados a enviar os documentos para a comprovação dos títulos no período de 23 a 30 de junho.

Ao todo, a UECE está ofertando 510 vagas para as três especializações, sendo 180 vagas para o curso Ciência é 10, 150 vagas para o curso Ensino de Matemática no Ensino Médio, e 150 vagas para Gestão Pedagógica da Escola Básica.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes polos de apoio presencial da UECE:

Especialização em Ensino de Matemática: Jaguaribe, Quixadá, Fortaleza, Ipueiras, Caucaia – Itambé;

Especialização em Ciências É 10: Tauá, Madalena, Fortaleza, Quixadá, Iguatu, Itapipoca;

Especialização em Gestão Pedagógica da Escola Básica: Beberibe, Madalena, Maracanaú, Icó, Maranguape.

Resultados

A divulgação do resultado final do processo seletivo para os três cursos, com as listas de classificados para as vagas, está prevista para o dia 14 de julho de 2023. Os convocados deverão realizar as matrículas entre os dias 17 e 21 do mesmo mês.

Veja detalhes no site da UECE.

