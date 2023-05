Interesse do New York Knicks em Joel Embiid aumenta em meio à demissão de Doc Rivers do Sixers

EUde muitas maneiras, o Philadelphia 76ers deu a impressão de estar jogando com um conjunto de craques que talvez não joguem mais juntos pelo mesmo time. Se eles perdessem nos Playoffs -o que aconteceu-, sempre havia a chance de que Doc Rivers seriam demitidos e suas estrelas estariam dispostas a deixar a franquia. Para ESPNs Tim McMahon, o New York Knicks está mais do que pronto e saboreando o momento em que Joel Embiid reconhece publicamente que quer deixar o Sixers. Para quem não sabe, Joel Embiid tem uma estreita amizade com o presidente e vice-presidente do New York Knicks, Leon Rose e World Wide Wes. Eles esperavam que Joel Embiid dissesse que quer sair para se mudar para matar.

Hora da decisão para Joel Embiid

O MVP reinante tirou a vida que tem atualmente do Philadelphia 76ers, a equipe obviamente gostaria de mantê-lo. Mas na vida de cada superestrela chega um momento de verdade em que eles precisam escolher entre permanecer leais ou ir atrás do título da NBA. Entre seus muitos alvos, Joel Embiid disse repetidamente o quanto quer vencer as finais da NBA e esta temporada parecia realmente possível. No entanto, não atingir as metas nesta temporada é a razão exata pela qual os 76ers podem não permanecer como estão agora. Doc Rivers já está fora e já existem rumores de que James Harden quer voltar ao Houston Rockets.

A única maneira de Joel Embiid permanecer no Sixers

Com este relatório de ESPN, ficou claro que as sirenes já estão fazendo uma serenata para Joel Embiid de Nova York. A única razão pela qual ele não vai sair é porque de alguma forma se sentiu em dívida com o time que o trouxe para a NBA quando jovem. Mas se Joel Embiid sente que já deu tudo pela equipa e quer tentar algo novo, nada o impede de iniciar uma negociação com qualquer equipa que o persiga. Suas últimas declarações públicas após ser eliminado pelo Boston Celtics foram alarmantes para todos os fãs do Sixers, para dizer o mínimo. Joel Embiid está vinculado a Nova York?