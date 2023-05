Ja Morant publica mensagem enigmática em meio a reação de vídeo de arma, ‘Tchau’

E Morant deixou os fãs preocupados com uma nota enigmática compartilhada em sua conta de mídia social na quarta-feira … depois que a estrela do Memphis Grizzlies mostrou amor por sua família antes de simplesmente dizer “tchau”.

As mensagens foram rapidamente excluídas da página do Instagram do All-Star apenas alguns minutos atrás … mas capturas de tela foram compartilhadas por toda parte, o que gerou pensamentos e orações enviadas por seus apoiadores.