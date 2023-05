‘Maior negócio da história do MMA’: Profissionais reagem à contratação histórica de Francis Ngannou pelo PFL

Francis Ngannou tomou sua decisão.

O ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC segue rumo ao PFL e no próximo ano disputará a superluta pay-per-view. O acordo inclui equidade na promoção para Ngannou, funções de liderança como presidente da PFL África e um lugar no conselho consultivo da PFL para representar os interesses do atleta, e muito mais.

Veja abaixo como os profissionais reagiram à grande notícia de Ngannou.

Chamando-se o homem mais malvado do planeta do outro lado da rua, quem faz isso? Lol — BONY (@JonnyBones) 16 de maio de 2023

Super animado para ter @francis_ngannou assine com o PFL!!! Mal posso esperar para ver o que ele traz para a liga. -Wiz Khalifa (@wizkhalifa) 16 de maio de 2023