Paige VanZant deve voltar para mais uma luta no BKFC

Quase dois anos se passaram desde que Paige VanZant colocou os pés no ringue do BKFC, mas apesar de uma carreira lucrativa que ela construiu online, a ex-estrela do UFC não parou de lutar.

Embora não haja nenhuma palavra oficial sobre quando ela estará competindo novamente, o presidente do BKFC, David Feldman, confirmou que a promoção ainda planeja trazer VanZant de volta para pelo menos mais uma luta, e os diálogos preliminares começaram para que isso aconteça. VanZant estava programado para competir pela última vez em agosto passado em uma luta contra Charisa Sigala, mas a luta foi retirada de um evento planejado do BKFC em Londres poucos dias antes do card acontecer.

Ultimamente, VanZant tem estado ocupada construindo uma nova casa na Flórida e ganhando uma vida muito saudável por meio de seu site pessoal, bem como de sua página OnlyFans. Como ela está ganhando muito dinheiro por meio dessas avenidas, Feldman admite que até ele se perguntou se VanZant voltaria a lutar, mas aparentemente obteve sua resposta.

“Na verdade, eu mesmo questionei isso, mas ela conversou com alguns caras da equipe e não acho que ela tenha seguido em frente”, disse Feldman ao MMA Fighting. “Acho que ela quer mais uma chance.

“Eu sei que quero dar a ela mais uma chance, então acho que teremos pelo menos mais uma corrida lá.”

VanZant foi 0-2 até agora em sua corrida de luta sem luvas, perdendo um par de decisões para o atual campeão peso-palha do BKFC, Britain Hart, e a também veterana do UFC, Rachael Ostovich.

Apesar desses contratempos, VanZant ainda estava mais do que pronta para voltar para outra luta até que seu confronto com Sigala foi cancelado no ano passado.

Desde então, VanZant tem se concentrado principalmente em seu crescente império online. Ela afirmou que seus ganhos são tão altos que ela poderia se aposentar imediatamente e nunca mais lutar. Ainda assim, VanZant não tem planos de desistir das lutas, e Feldman espera que ela volte aos ringues do BKFC mais cedo ou mais tarde.

“Paige, ela sempre vem para lutar”, disse Feldman. “Algumas pessoas querem dizer: ‘Ela perdeu duas vezes’. Ela perdeu duas lutas acirradas. Ela veio para lutar nas duas vezes. Ela se desafiou nas duas vezes. Ela nunca mais terá que lutar um dia em sua vida e viverá uma vida de superestrela. Ela quer se desafiar novamente.

“Tiro o chapéu para ela. O que quer que ela esteja fazendo fora do ringue, é por conta própria e deixe-a fazer o que estiver fazendo para ganhar o dinheiro que está ganhando, mas, quanto a ser uma lutadora, ela continua querendo se desafiar e como você pode não respeitar isso.

Feldman também mencionou que o ex-lutador do UFC Felice Herrig, que assinou com o BKFC há quase um ano, está no radar da organização e pode ser um adversário em potencial para VanZant. Eles lutaram anteriormente no UFC em 2015, com VanZant vencendo por decisão unânime.

Com o BKFC olhando para setembro como a data para o próximo card principal da promoção, Feldman não se opõe a contratar VanZant, Herrig ou possivelmente os dois naquela noite.

“Eu adoraria ter isso”, disse Feldman. “Talvez Paige contra Felice naquele card.”