EUuma pesquisa recente realizada por Localizador de Bônus seguindo Rei Carlos III‘s Coronation, os americanos expressaram seu membro favorito do família real britânica. Surpreendentemente, não é outro senão o Duque de Sussex, Príncipe Harryque emergiu como a realeza mais popular do outro lado da lagoa, conquistando os corações de 33,8 por cento dos respondentes.

Dos 36 estados individuais pesquisadosPríncipe Harry foi a primeira escolha na maioria deles, solidificando sua posição como o rei favorito da América. Além disso, essa distinção transcendeu a demografia, com Príncipe Harry sendo a realeza preferida entre todos os gêneros e faixas etárias.

Enquanto o príncipe Harry conquistou o primeiro lugar, Kate, Princesa de Gales, também gozou de popularidade significativa, garantindo o segundo lugar com 29,6 por cento dos votos. Seguindo de perto está Príncipe Williamque conquistou o terceiro lugar com 22 por cento dos votos. A Duquesa de Sussex, Meghan Markleficou em quarto lugar com 18,6 por cento, demonstrando uma forte base de fãs, apesar das recentes controvérsias.

Curiosamente, apesar de sua recente coroação, Rei Carlos III ocupa o quinto lugar na pesquisa, mas não conseguiu conquistar o título de realeza favorita de qualquer estado. Rainha Camilapor outro lado, ocupa a sétima posição, enquanto princesa Ana conquistou o sexto lugar.

Qual é o ranking completo da família real na América?

A classificação completa da realeza favorita da América é a seguinte:

Príncipe Harry – 33,8 por cento Kate, Princesa de Gales – 29,6 por cento Príncipe William – 22 por cento Meghan Markle – 18,6 por cento Rei Carlos III – 10,8 por cento princesa Ana – 5,7 por cento Rainha Camila – 4,4 por cento Princesa Beatriz – 3,9 por cento Princesa Eugenie – 2,7 por cento Príncipe edward – 1,4 por cento

Esses resultados destacam o fascínio contínuo e a conexão que os americanos sentem em relação ao família real britânica. A popularidade do príncipe Harry nos Estados Unidos mostra sua capacidade de cativar o público além de seu status real e enfatiza o impacto significativo que ele e sua esposa, Meghan Markle, tiveram desde que se mudaram para a América.

À medida que o duque e a duquesa de Sussex continuam a trilhar seu caminho fora da estrutura real tradicional, parece que sua influência e apelo permanecem fortes, garantindo o lugar do príncipe Harry como a amada figura real da América.