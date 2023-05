Rumores de noivado de Austin Butler e Kaia Gerber Buzz Online

Antes de tornar público seu relacionamento no Met Gala de 2022 na cidade de Nova York, Austin e Kaia supostamente viajaram para Paris no Dia dos Namorados. Eles se beijaram para as câmeras no Festival de Cinema de Cannes de 2022 e ela estava ao lado dele em janeiro, quando ele ganhou um Globo de Ouro prêmio por sua atuação em “Elvis”.