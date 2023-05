Teyana Taylor traz Chick-Fil-A para o Met Gala, Usher e Pusha T desaprovam

Teyana Taylor nem se deu a chance de odiar a comida no Met Gala deste ano … ela trouxe sua própria refeição para o acordo, uma combinação completa de Chick-fil-A que chamou a atenção em sua mesa !!!

A cantora de R&B foi criticada por seu ex-colega de gravadora Good Music Pusha T por sua porção de frango e batatas fritas combinadas com molho polinésio. Ele brincou (nós pensamos) brincou que ela estava envergonhando a tribo.

Usher mais tarde apareceu na mesa e escondeu de brincadeira as comidas não autorizadas de Teyana … mas ela continuou a mastigar sem se incomodar.

Na opinião de Teyana, os meninos ficaram com ciúmes porque ficaram com um mingau de ervilha com aparência de mísero enquanto a bondade desossada e empanada era tudo para ela !!!