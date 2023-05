Vale a pena fazer um consórcio em 2023? Especialista responde

Modalidade não possui juros e permite compra de bens à vista

Com inflação (4,16% nos últimos 12 meses, segundo o IPCA-15) e Selic (13,75%), consumidores enfrentam um período difícil para compra de bens. O que poucos sabem é que existe uma alternativa ao financiamento, que existe desde 1967 e não possui juros. Trata-se do Sistema de Consórcios que registrou um número total de consorciados ativos de 9.5 milhões de pessoas em março desde ano. A modalidade tem se mostrado cada vez mais atrativa em 2023.

Consórcio um tipo de aquisição cooperativa. Nesse tipo de investimento diferentes pessoas se reúnem para realizar a comprar de bens e serviços. Podem ser automóveis, motos, imóveis, equipamentos agrícolas ou até viagens, casamentos, cursos de graduação e cirurgias estéticas. Para que o consórcio funcione, é preciso contar com uma administradora autorizada pelo Banco Central.

A Embracon é uma empresa de consórcios criada em 1988 que, desde então, já entregou mais de meio milhão de bens e está entre as cinco administradoras de consórcio do Brasil que mais contempla crédito.

Segundo Luís Toscano, vice-presidente de Negócios, a modalidade é a mais segura para quem quer poupar e guardar dinheiro para adquirir um bem com poder de compra à vista. “O consórcio nada mais é que um auto investimento. Você cria um plano em que todo mês paga um boleto para si mesmo e tem a possibilidade de ser contemplado com o crédito total por sorteio mensal ou ofertando lances. Com a carta de crédito, o cliente pode usar para negociar o preço do bem à vista e conseguir bons descontos. Por isso, o consórcio é uma excelente opção para o consumidor que quer se planejar financeiramente”, explica.

A Embracon possui mais de 165 mil clientes ativos, cerca de 3 mil colaboradores e uma força de vendas composta por mais de 90 filiais, 3 franquias, 19 parceiros institucionais — entre eles bancos, montadoras e cooperativas — e mais de 600 parceiros estratégicos.

Quais são as taxas listadas no consórcio?

Como dito, a modalidade não tem cobrança de juros, IOF, nem valor de entrada. Como a empresa administra o crédito, é cobrada uma taxa de administração que varia de acordo com o valor contratado, mas é bem menor que os juros. O que permite que o consórcio seja mais rentável do que um financiamento. “Num financiamento, o cliente pega emprestado do Banco um valor e paga 3x a mais de juros, em média. No consórcio não existe empréstimo, o cliente paga a si mesmo. A empresa só cobra uma porcentagem para cuidar dessa poupança programada, como é previsto na Lei dos Consórcios Lei 11.795 e é descrito em contrato”, explica.

Quando o consorciado recebe a carta de crédito?

Diferente de um financiamento em que a liberação de crédito é feita de forma imediata e os pagamentos se seguem; no consórcio, primeiro se faz o pagamento dos boletos, depois o crédito é liberado. Ser contemplado no consórcio significa que o consorciado recebeu a carta de crédito para a compra do bem que ele havia contratado. A contemplação do consórcio pode ocorrer por meio de lances ou sorteios mensais.

No sorteio, todos os cotistas têm a mesma probabilidade de serem contemplados. O sorteio ocorre nas assembleias gerais ordinárias de acordo com as regras do contrato e com os recursos existentes no “caixa” do grupo. O número de sorteios por mês depende das regras de cada administradora.

Quem não quiser depender apenas da sorte pode recorrer aos lances, que podem ser livres, fixos ou de antecipação. Esses lances funcionam como leilões, ou seja, quem oferece mais dinheiro leva o bem. Os critérios para oferta e desempate de lances devem ser definidos anteriormente em contrato. Essa é a principal opção para quem quer ser contemplado de forma mais rápida e é bastante vantajosa, mas uma vez contemplado, o cliente precisa continuar pagando a cota até quitar o valor total, explica o especialista Toscano.

Dicas para quem está interessado na modalidade

Pesquise sobre o assunto e leia o que diz a Lei 11.795. Todas as administradoras precisam seguir a legislação. Antes de fechar, leia o contrato da empresa que descreve também suas regras internas. Verifique todos os cenários de cancelamento e multas.

Verifique se a administradora é fiscalizada pelo Banco Central.

Fique atento! As parcelas são reajustadas anualmente de acordo com índices de mercado como IPCA e INCC para manter o poder de compra na contemplação.

Antes de bater o martelo, tire todas as suas dúvidas.

Sobre a Embracon

Há mais de 30 anos no mercado de consórcios, a Embracon é uma das maiores e mais conceituadas empresas especializadas em consórcio de automóveis, motos, imóveis, veículos pesados e serviços, e já entregou mais de meio milhão de bens. A filosofia de trabalho se baseia em conhecer e atender às necessidades dos clientes que encontram na instituição solidez, credibilidade, inovação e uma vasta gama de produtos. Atualmente, a empresa possui mais de 165 mil clientes ativos, mais de 600 parceiros em território nacional, cerca de 100 filiais no País e mais de 3 mil funcionários. A Embracon é autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e associada à ABAC (Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios).

