‘Vendendo Sunset’ Chelsea Lazkan acha que Bre Tiesi quer ‘matá-la’ após o drama

Estrela de “Selling Sunset” Chelsea Lazkan acha que ela pode ter exagerado quando se trata de falar mal do recém-chegado Bre Ties e a relação dela com Nick Cannon — alegando que agora ela está mantendo distância para se manter viva!

ICYMI, Bre – que divide um filho com Nick – juntou-se ao Grupo Oppenheim para a última temporada do reality show de sucesso … e Chelsea tirou um momento fora da câmera de Bre diretamente para a tela, dizendo aos outros agentes que Bre estava surpreso e chateado depois de descobrir via alerta de notícias que Nick bem vindo bebê #9 com modelo La Nisha Cole.