10 maneiras de corrigir o erro de incompatibilidade de dados detectados e desconectados do Apex Legends

Apex Legends é um conhecido jogo de ação que está disponível para jogadores em diferentes lojas de jogos. O Apex Legends está sendo jogado por milhões de usuários por causa da ótima experiência de jogo. Os usuários adoram jogar por vários motivos. No entanto, muitos usuários pararam de jogar por algum motivo e começaram a jogá-lo novamente.

Sim, alguns usuários pararam de jogar no início, mas depois de muito tempo, começaram a jogar novamente. Mas, quando tentaram fazer isso, receberam um erro inesperado: “Desconectado: Incompatibilidade de Dados Detectada.” A princípio, os usuários não conseguiam entender por que isso acontecia enquanto tentavam jogar. Alguns usuários que corrigiram o problema relataram que ele estava ocorrendo devido ao acesso à conta após muito tempo.

Muitos usuários ainda não estão convencidos sobre o motivo e estão procurando um guia para entender o problema e como corrigi-lo. Neste guia, listaremos os métodos pelos quais você pode resolver o problema sem problemas. Então, vamos começar com ele.

O que é o Apex Legends Disconnected Detected Data Mismatch Error?

Os usuários que recebem o erro não conseguem entender por que ele está ocorrendo. No entanto, a maioria dos usuários relatou que recebeu o erro depois de começar a jogar depois de muito tempo. Este erro ocorre com os jogadores que começarão a jogar novamente. No entanto, os usuários do jogo relataram não enfrentar nenhum desses problemas. Existem alguns motivos listados abaixo para a causa do problema. Você deve verificá-los, pois isso o ajudará a analisar o problema.

Erros menores: Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a pequenos bugs em seu sistema. Se seu aplicativo ou sistema não foi iniciado corretamente, você provavelmente enfrentará o problema.

Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a pequenos bugs em seu sistema. Se seu aplicativo ou sistema não foi iniciado corretamente, você provavelmente enfrentará o problema. Problemas da Internet: O erro também pode começar a ocorrer em seu sistema se houver problemas na Internet.

O erro também pode começar a ocorrer em seu sistema se houver problemas na Internet. Interrupções do servidor: Os problemas do servidor são um motivo potencial para a causa de tais problemas.

Os problemas do servidor são um motivo potencial para a causa de tais problemas. Autoridade Administrativa: Você provavelmente enfrentará o problema se o jogo não obtiver autoridade de administrador.

Corrigir erro de incompatibilidade de dados detectados desconectados do Apex Legends 2023

Os usuários estão curiosamente aguardando as soluções para que possam corrigir o problema do “Erro de incompatibilidade de dados detectados desconectados.” Não é um grande problema com o qual os usuários devam se preocupar. Você poderá resolver facilmente esse problema seguindo os métodos listados abaixo.

Reinicie o seu PC

Reiniciar o PC é o primeiro método de solução de problemas que você pode tentar para resolver o problema que está enfrentando. Muitos usuários fizeram isso e conseguiram resolver o problema. Se você não sabe, há chances de que o problema surja devido a problemas de pequenos bugs que podem estar em seu sistema. Portanto, se você reiniciar o sistema, é provável que o problema seja resolvido e você poderá jogar novamente no PC. Tente fazer isso e verifique se funciona ou não.

Verifique o status do servidor

Os usuários devem verificar o status do servidor do jogo para ver se estão funcionando bem. Esperamos que o problema ocorra devido a interrupções ou manutenção do servidor, e você está recebendo a mensagem de erro. Portanto, será melhor para você verificar o status do servidor. Você pode verificar o status do servidor do Apex Legends por meio de seu site oficial, alças de mídia social ou sites de terceiros.

Se ocorrerem problemas no servidor, não tente os métodos listados neste guia. Você tem que esperar até que a empresa resolva os problemas do servidor.

Executar no modo administrador

A mensagem de erro também pode ser exibida se alguns componentes do jogo não estiverem funcionando corretamente. Isso acontece quando o sistema que os usuários estão usando para executar o jogo não está dando a devida autoridade ao jogo. Portanto, será bom para os usuários verificar se o jogo está recebendo autoridade de administrador. Você pode iniciar o jogo no modo Administrador para verificar isso. Se o jogo começar a rodar corretamente, o problema é devido à permissão do seu sistema. Você deve corrigi-lo nas propriedades, ativando o “Execute este programa como administrador” de Seção de Compatibilidade.

Os usuários que não atualizam o jogo há muito tempo também podem enfrentar o problema em seu sistema. Os desenvolvedores estão fornecendo novas atualizações para o jogo para torná-lo mais suave e sem erros para os usuários. Há chances de você ainda estar tentando usar a versão mais antiga do jogo e, portanto, ter problemas. Portanto, será melhor você verificar as atualizações do jogo e baixá-las se houver atualizações disponíveis. Ele pode ajudá-lo a resolver o problema.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Muitos usuários relataram corrigir o problema reparando os arquivos do jogo. Isso significa que alguns problemas ocorreram devido aos arquivos que foram instalados em seu sistema, mas não estavam funcionando corretamente. Isso acontecerá se o procedimento de instalação do jogo não for feito corretamente. Portanto, sugerimos que você verifique a integridade dos arquivos do jogo para evitar esses problemas. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Vapor

Abra o inicializador do jogo.

Vou ao Biblioteca seção e escolha o jogo.

seção e escolha o jogo. Clique com o botão direito no jogo e selecione Propriedades .

no jogo e selecione . Clique no Ficheiros locais .

. Selecione a opção: Verifique a integridade dos arquivos do jogo.

Aguarde até que o procedimento seja concluído.

Reinicie o seu PC para salvar as alterações.

Agora, verifique se o jogo está funcionando corretamente.

EA

Abra o inicializador do jogo.

Clique com o botão direito no jogo.

no jogo. Selecione Gerenciar .

. Clique no Reparar opção.

opção. Aguarde até que o procedimento seja concluído.

Reinicie o seu PC para salvar as alterações.

Verifique a conexão com a Internet

Os usuários que enfrentam o problema devem garantir que estejam conectados com uma conexão estável à Internet. Há chances de que a conexão com a Internet com a qual você está conectado não esteja fornecendo uma velocidade de Internet estável, devido ao qual você está recebendo o problema em seu sistema. Sugerimos que todos os usuários que enfrentam o problema testem a velocidade da Internet em seu PC e verifiquem se ele está fornecendo uma conexão estável à Internet. Você pode verificar a velocidade da Internet em qualquer site de teste de velocidade da Internet. Você também pode verificar este guia para aprender sobre as maneiras de verificar a velocidade da Internet.

Alterar a região

Muitos usuários relataram que o problema estava ocorrendo devido ao ping alto dos diferentes locais. Portanto, os usuários que estão enfrentando o problema devem tentar mudar a região, pois há chances de que o problema esteja acontecendo devido à região que você escolheu. Portanto, mude a região quando estiver no jogo. Depois disso, verifique se a mensagem de erro ainda está ocorrendo ou não.

Tente atualizar o driver de rede

Os usuários que tentarem iniciar o jogo devem garantir que estão usando o driver de rede mais recente em seu sistema. O problema ocorrerá se o sistema não tiver o driver de rede mais recente no PC. Portanto, sugerimos que você visite o Gerenciador de dispositivos do seu sistema e verifique as atualizações do driver de rede. Você pode seguir as etapas listadas neste guia para atualizar o driver em seu sistema.

Crie uma nova conta e reinstale o jogo

Muitos usuários tentaram entrar em contato com a equipe de suporte da EA para obter uma solução para o problema. No entanto, eles não conseguiram obter um motivo adequado para a causa do problema e a solução para corrigir esse problema porque a equipe de contato não os contatou. Mas alguns usuários obtiveram a solução em que foram instruídos a criar uma nova conta do Windows e instalar o jogo na loja. Depois de terem feito isso, eles podem jogar o jogo novamente.

Se você ainda estiver enfrentando o mesmo problema, sugerimos que tente entrar em contato com a equipe de suporte do jogo para obter uma solução. Eles certamente irão ajudá-lo com o problema. Tente fazer isso e aguarde a resposta deles.

Empacotando

Muitos usuários vão jogar o Apex Legends depois de muito tempo. No entanto, eles estavam enfrentando o erro de incompatibilidade de dados detectados desconectados. Criamos este guia onde listamos todos os métodos para os usuários resolverem o problema. Também listamos os motivos da causa do problema. Esperamos que este guia certamente o ajude a resolver o problema.

