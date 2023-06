Amir Albazi se culpa por decisão apertada e argumenta que é o próximo a lutar pelo cinturão do UFC sobre Brandon Royval

A primeira luta principal de Amir Albazi no UFC pode ter sido marcada por polêmica, mas depois de uma luta que terminou em decisão dividida sobre Kai Kara-França, Albazi ainda saiu com mais uma vitória em seu cartel.

Foi um momento importante para Albazi, que buscou se estabelecer como uma ameaça crível ao título dos moscas e manter seu ímpeto depois de um 4 a 0 no início de sua carreira no UFC. E enquanto o resultado acabou indo para o seu lado e manteve sua seqüência viva, Albazi sabe que não tem ninguém para culpar a não ser a si mesmo por permitir que Kara-France fique por todos os cinco rounds, especialmente depois de quase terminar a luta com um mata-leão logo no início. submissão.

“Eu me diverti muito”, disse Albazi durante o show pós-luta do UFC Vegas 74. “Eu tentei entrar em uma briga. Eu diria, ‘Você acha que tem uma boa mão direita, eu também tenho uma boa mão direita’. Eu realmente não segui meu plano de jogo. Se eu tivesse seguido meu plano de jogo, eu o teria eliminado no terceiro round.”

Embora a luta tenha sido acirrada, Albazi ainda está confiante de que fez o suficiente para garantir a vitória – embora saiba que nunca é uma certeza quando os juízes se envolvem.

“Eu sabia que estava fazendo mais – mais do que ele”, disse Albazi. “Ele tentou jogar um pouco mais na defesa, mas com os juízes hoje em dia, não tenho ideia. Eu deixo para Deus. Eu sou um homem de Deus, então eu fico tipo, quem vai [win this]é apenas uma experiência de aprendizado.

“Mas eu consegui a vitória. Eu pensei que fiz um pouco mais do que ele, então tudo bem. Consegui a vitória, agora para a próxima, para o título. Isso é o que eu quero.”

Com o resultado de sábado no retrovisor, Albazi está pronto para usar sua primeira vitória no evento principal para se impulsionar em direção ao próximo objetivo de sua carreira: conquistar o título do UFC até 125 libras.

É por isso que Albazi não chamou nenhum lutador pelo nome após sua vitória, mas manteve sua atenção focada na próxima luta pelo título dos moscas entre o atual campeão Brandon Moreno e Alexandre Pantoja, que será o co-evento principal do UFC 290 em julho.

Idealmente, Albazi espera esperar para ver quem detém o título depois de Moreno x Pantoja e então enfrentar o vencedor no esperado evento do UFC em Abu Dhabi, em outubro. Isso apesar do também peso mosca Brandon Royval, que também está perto do topo da categoria com uma seqüência de três vitórias consecutivas, incluindo um nocaute sobre Matheus Nicolau em sua última luta.

“Sou o próximo a conquistar o título”, disse Albazi. “Eu sei que sou o próximo. Brandon Royval diz que é o próximo, mas desistiu da luta contra mim. Ele não pode ir antes de mim. Você não pode desistir de uma luta e tentar lutar antes de mim pelo título, então eu sou o próximo.

“Depois que eu conseguir meu título, posso lutar com ele pela defesa do título.”

Se o UFC tiver outras ideias – como talvez lutar contra Royval em uma luta do contendor nº 1 – Albazi certamente não recusará, especialmente porque ele busca provar que é o melhor peso mosca do mundo, não importa o oponente.

“Posso vencer qualquer um nesta categoria de peso”, disse Albazi. “Quem da categoria quiser lutar, eu torço sempre. Então, se eles quiserem me dar outro, eu vou terminar, um bom final.