após suspeita de fraude; confira nova data das provas

O concurso Câmara de Natal será reaplicado após suspeita de fraude. A avaliação foi reorganizada pela FUNCERN após 20 questões seguidas com a ” letra A” constarem nas últimas provas.

A escolha por uma nova prova foi fruto de uma decisão da banca, integrantes da Casa Legislativa e do Ministério Público.

Segundo a comissão, a prova será reaplicada no dia 30/7. Sobre o assunto, a banca afirmou que não houve qualquer tipo de fraude no certame.

Entenda o caso

O concurso público no RN – Rio Grande do Norte- para o cargo de Assistente Legislativo – Assistente Geral (Generalista) da câmara de Natal terá as provas reaplicadas.

Isso porque, uma atitude chamou atenção dos candidatos que realizaram a certame. O estranhamento se deu em razão da fase objetiva conter 40 questões e 20 seguidas serem com a mesma alternativa, letra A.

Com isso, levantou-se a hipótese de fraude. Depois de reunião da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (FUNCERN), responsável pelo concurso, com a Presidência e a Procuradoria Jurídica da Câmara esta semana, foi decidido que a prova para o cargo em questão será reaplicada.

A banca organizadora disse que divulgará, em tempo oportuno, maiores informações sobre a reaplicação. A FUCERN, empresa responsável, ainda esclareceu que somente a prova para o cargo de “Assistente Legislativo – Assistente Geral (Generalista)” apresentou as respostas com alternativas repetidas e seguidas.

Na prova, as questões 21 até 40 tiveram a alternativa A como correta. A avaliação aconteceu no último domingo, 18 de junho, para 19 cargos de nível médio e superior na Câmara Municipal de Natal, referentes ao concurso público regido pelo Edital nº. 01/2023. As avaliações dos outros 18 cargos não obtiveram situação similar.

Banca esclarece fraude no concurso público



A empresa FUCERN ainda fez questão de esclarecer que não houve fraude nas provas. Além disso, ainda destacou que a avaliação foi aplicada de acordo com o edital: com 40 questões objetivas de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas de resposta e apenas uma correta, abrangendo o conteúdo programático anunciado de forma prévia.

Em nota destacou: “Assim, esclarecemos que não houve fraude, conduta ilícita, vazamento de gabarito ou qualquer outro tipo de ação de má fé por parte da FUNCERN”

Sobre o concurso público da Câmara de Natal

Ao todo são 46 vagas com escolaridade de nível médio e superior. Confira as oportunidades a seguir:

Técnico Legislativo (nível médio): Técnico em Administração: 5 vagas; Técnico em Eletrônica: 1 vaga; Técnico em Eventos: 2 vagas; Técnico em Manutenção e Suporte em Informática: 2 vagas; e Técnico em Redes de Computadores: 2 vagas.



Analista (nível superior) Administrador: 4 vagas; Assistente Geral (Generalista): 12 vagas; Arquivista: 1 vaga; Arquiteto Urbanista: 1 vaga; Biblioteconomista: 1 vaga; Contador: 3 vagas; Economista: 1 vaga; Engenheiro Civil: 1 vaga; Engenheiro da Computação: 2 vagas; Gestor Público: 3 vagas; Jornalista: 1 vaga; Letras: 2 vagas; Pedagogo: 1 vaga; e Pregoeiro: 1 vaga.



Como serão as provas do concurso Câmara de Natal ?

As provas do concurso Câmara de Natal aconteceram em 18 de junho. Os candidatos foram avaliados por prova objetiva e análise de títulos e deve acontecer nos seguintes turnos:

Turno da manhã: nível médio; e

Turno da tarde: nível superior.

Segundo o edital, a prova objetiva contou com 40 questões de múltipla escolha (10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Lógica e 20 questões de Conhecimentos Específicos). Cada questão contará com 4 alternativas (A, B, C e D) e apenas uma única reposta correta.

Sobre as aprovações:

Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato de cargo de Nível Superior que obtiver no mínimo 60% (sessenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e nota diferente de zero em cada disciplina, estando apto para a Prova de Títulos;

Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato de cargo de Nível Médio que obtiver no mínimo 60% (sessenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e nota diferente de zero em cada disciplina.

A prova de títulos é somente para candidatos de nível superior. Esta etapa será de caráter classificatório e terá o total de 10 pontos.