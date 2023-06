banca oficialmente contratada; confira vagas e cargos!

O concurso CRT RJ (Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio de Janeiro) pode sair em breve. Isso porque, o certame avançou mais uma fase rumo ao edital.

A banca foi oficialmente contratada nesta sexta-feira, 16 de junho. Os detalhes constam no Diário Oficial da União. Veja mais esclarecimentos sobre as vagas e cargos.

Vagas concurso CRT RJ

Aguarda-se 28 vagas entre imediatas e formação de cadastro reserva. Estas, divididas do seguinte modo:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Agente de registro 06 + 06 CR R$ 2.600 Agente de fiscalização (técnico industrial) 08 + 08 CR R$ 3.600

Os requisitos necessários para quem se interessa na carreira ofertada pelo concurso CRT RJ são: para agente de registro ter nível médio e agente de fiscalização deve ter formação em técnico industrial, registro no CRT RJ e possua carteira de habilitação na categoria B.

Sobre as provas do concurso CRT RJ

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. A objetiva, de múltipla escolha, e a discursiva, os candidatos deverão realizar um texto sobre conhecimentos da carreira.

Outros concursos RJ

Na segunda-feira, 12 de junho, o concurso ISS RJ (Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro) anunciou uma alteração importante nas fases do certame. O anúncio foi realizado por meio do Diário do Estado do Rio de Janeiro.



Isso porque, agora, a seleção vai contar com apenas uma única etapa, a fase objetiva. Antes, os candidatos deveriam ser submetidos também à fase de títulos. A avaliação será aplicada no dia 03 de setembro.

Como serão as provas do concurso ISS RJ?

Os candidatos do concurso ISS RJ serão avaliados através destas etapas:

Prova objetiva – eliminatório e classificatório; e

– eliminatório e classificatório; e Prova de Títulos – classificatório.

A fase objetiva, por sua vez, está prevista para 03 de setembro e vai ter o total de 160 questões. A avaliação do concurso ISS RJ vai acontecer por meio das seguintes disciplinas:

P1 Língua Portuguesa – 20 questões (peso 2); Matemática, Raciocínio Lógico-Matemático, Estatística e Matemática Financeira – 10 questões (peso 2); Economia e Finanças Públicas – 10 questões (peso 1); Direito Administrativo – 10 questões (peso 1); Direito Civil e Empresarial – 10 questões (peso 1); Tecnologia da Informação – 10 questões (peso 1); e Contabilidade Geral– 10 questões (peso 1).



P2 Direito Constitucional – 10 questões (peso 2); Direito Tributário e Crimes Contra Ordem Tributária – 20 questões (peso 2); Legislação Específica – 20 questões (peso 2); Processo Administrativo-Tributário – 10 questões (peso 2); Simples Nacional – 10 questões (peso 2); e Auditoria Fiscal eletrônica – 10 questões (peso 2).



A prova de títulos é uma das fases obrigatórias. Segundo o edital, valerá, no máximo, 10,00 pontos, sendo considerados para efeito de pontuação, experiência profissional na carreira de fiscalização de tributos municipais, estaduais ou federais.

Vagas concurso ISS RJ

São 50 vagas imediatas ofertadas mais 150 para formação de cadastro de reserva. O salário dos aprovados do concurso ISS RJ é de R$ 26.068,43.

Veja mais esclarecimentos:

Fiscal de Rendas Vagas: 50 + 150 CR Requisito: diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).



Antes de tudo, sobre remunerações, os aprovados do concurso ISS RJ vão receber os seguintes valores:

Vencimento Básico: R$ 1.833,63

R$ 1.833,63 Gratificação de Produtividade de Desempenho Orçamentário – Lei nº 4.450/06: R$ 20.289,60

R$ 20.289,60 Gratificação Complementar – Lei n.º 6.064/2016 (*): R$ 3.945,20

R$ 3.945,20 Total da Remuneração: R$ 26.068,43

O que faz um fiscal de rendas?

Fiscalizar tributos municipais junto a estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço e demais entidades, bem como verificar a regularidade das escritas em livros e registros fiscais instituídos pela legislação específica;

Lavrar autos de infração e apreensão bem como termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos;

Elaborar planos de fiscalização objetivando a racionalização dos trabalhos nos órgãos, coligindo, examinando e preparando elementos necessários à execução da fiscalização externa;

Fornecer elementos para o aperfeiçoamento de manuais de fiscalização, identificando rotinas e procedimentos;

Efetuar perícias contábil-fiscais especializadas realizando as diligências necessárias;