Barbie Malibu Dreamhouse de volta ao Airbnb, Ken hospeda estadias gratuitas durante a noite

Chamando todas as meninas da Barbie – a IRL Malibu Dreamhouse da Barbie está voltando ao Airbnb – e desta vez, Ken está hospedando duas pernoites GRATUITAS !!!

A Dreamhouse em tamanho real – localizada no coração de Malibu, é claro – acaba de ganhar um lindo brilho rosae será listado no Airbnb alguns dias antes do esperado filme chegar aos cinemas.

O Airbnb diz que Ken hospedará dois sortudos vencedores para pernoites individuais nos dias 21 e 22 de julho… -vida casa da Barbie.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Hogwash Studios

O bloco de 2 quartos e 2 banheiros tem 3 andares e é decorado com um teatro particular, sala de hobby, pista de dança ao ar livre, banheira de hidromassagem e uma piscina infinita … sem mencionar as vistas deslumbrantes do Oceano Pacífico.

Lembre o Dreamhouse entrou no Airbnb em 2019 com um preço noturno de US $ 60 para homenagear o 60º aniversário da boneca icônica, e a propriedade passou por uma reforma … então este é um negócio ainda melhor !!!

Para comemorar a listagem super rara, o Airbnb diz que fará uma doação para Save the Children … e os sortudos vencedores também levarão para casa seu próprio conjunto de patins e pranchas de surfe amarelo e rosa Impala.