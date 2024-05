Entre os links: Ryan Garcia, retorno de José Aldo no UFC 301, Mike Perry brilha novamente, Paul x Tyson sancionado

Outro evento pay-per-view do UFC está chegando com o UFC 301, e com o incrível evento do UFC 300 que o precede, o card está em uma posição injusta. Mesmo assim, Alexandre Pantoja defende o título dos moscas contra Steve Erceg na luta principal. Erceg conseguirá superar a reviravolta e, se o fizer, o que isso significa para a divisão de 125 libras?

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel prevê a disputa do campeonato de sábado no Rio de Janeiro, junto com o retorno de José Aldo ao octógono em sua última luta promocional contratada contra Jonathan Martinez no co-evento principal, e outras histórias notáveis. . Além disso, eles discutirão Ryan Garcia supostamente reprovado em dois testes de drogas VADA em relação à sua vitória frustrante sobre Devin Haney, o nocaute rápido de Mike Perry sobre Thiago Alves no BKFC KnuckleMania 4, o que poderia ser o próximo para ele, Conor McGregor se tornando parte dono dessa promoção, a luta de boxe Jake Paul x Mike Tyson sendo sancionada como luta profissional e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e José Youngs.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.