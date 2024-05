Mike Tyson revela como perdeu toda a fortuna de sua vida apenas um ano após o pagamento recorde

Mike Tyson revelou como ele perdeu toda a sua fortuna antes de falir em 2003.

Tyson agora está se preparando para um boxe voltar, enfrentar Jake Paulo em Arlington, Texas, neste verão. A lenda do esporte é supostamente definido para ganhar US $ 20 milhões da luta, que será transmitida ao vivo pela Netflix.

Mike Tyson volta a treinar para luta com Jake Paul dando socos furiosos

No seu auge, Tyson ganhou até US$ 35 milhões por uma luta, e ele ganhou aquela bolsa mais alta na carreira contra Lennox Lewis em 2002. Apenas um ano depois, ele declarou-se falido após perdendo a fortuna de sua vida.

Tyson agora revelou suas dificuldades ao falar com a estrela do tênis Nick Kyrgios. Ele disse: “No começo não lidei muito bem com a fama. Sabe, porque no começo você quer a fama de ser campeão, mas depois não tem controle.

“E foi aí que comecei a ter problemas porque às vezes posso estar andando pelas ruas, eles não sabem que minha mãe morreu ou algo sobre minha família. foto. Ei cara, isso. Ei cara, eu te amo.

“Posso não estar de bom humor, então costumava ser violento com isso. E então comecei a receber alguns processos judiciais e parei. Sou um glutão de dor, mas parei. Eu não podia mais assinar cheques, então. Eu estava sempre sendo processado.

“Constantemente gastei meu dinheiro por ser processado e ir a tribunal e apenas me associar com as pessoas erradas e tomar decisões de negócios erradas. E foi basicamente tudo. Era apenas eu sendo pego em um vórtice de destruição de mim mesmo .”

Uma carreira de grandes bolsas

Como um dos melhores de todos os tempos, não é surpresa que Tyson ganhou regularmente grandes quantias. Certa vez, ele ganhou US$ 6,5 milhões apenas entre duas lutas, e já foi dito que valia até US$ 300 milhões.

Agora estima-se que ele valha apenas US$ 10 milhões, mas isso ainda representa uma forte recuperação, tendo perdido tudo. E neste verão, ele está na fila para ganhar mais US$ 20 milhões enquanto se prepara para lutar contra o jovem Jake Paulo.