Boni Ndong fala com MARCA sobre outras paixões de Jokic além do basquete

Nikola Jokic é a sensação das Finais da NBA, e MARCA aproveitou para falar com Boni Ndongtreinador senegalês, que analisou o Palhaço nestes dois primeiros jogos da série.

“É como se ele não se importasse, ele vive as coisas… como posso dizer?, com muita humildade. Ele é um vencedor, mas nunca ensina, ele entende tudo, ele entende o momento, o Você viu, quando ele entende que o time precisa que ele seja muito mais agressivo para marcar como no último jogo”.

“Ele não é o problema, o outro problema é jamal, Mike… são os outros. Ele sempre vai jogar nesse nível, ele sempre vai responder. Ele é um jogador excepcional.”

Jokic ama cavalos

“Eu o vi bem cedo no restaurante quando ele foi para a reunião e eu disse a ele: ‘por que você levanta tanto’ e ele me disse: ‘Eu tive uma reunião com um homem que tem um cavalo’. sua paixão e no vestiário está sempre olhando para seu cavalo ou corrida de cavalos. Ele não precisa pensar sempre em basquete.”

“Já jantei com ele várias vezes, ele gosta muito de carne. Ele é aberto para comer. Em Washington fomos a um restaurante, ele gosta de carne e comeu um bife. , ele falou sobre uma sopa de peixe sérvia. Alguns anos atrás eu fui a Belgrado para vê-lo e ele me disse ‘Vou fazer para você a melhor sopa de peixe do mundo’, mas não pude ir devido a alguns problemas. Ele é aberto com comida, mas se eu dissesse algo seria um bife”.