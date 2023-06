Carlos Vela ridicularizado nas redes sociais após exibição para esquecer

LAFC atacante vela Carlos tem sido alvo de muitas piadas nas redes sociais após sua péssima atuação em campo na segunda mão da final da Liga dos Campeões da CONCACAF.

O atacante mexicano sempre foi o talismã do LAFC mas qualquer ódio dos torcedores após o jogo parecia estar focado principalmente nele.

O avançado foi alvo de todo o tipo de críticas e zombarias, muitas delas apontando a sua falta de ritmo, idade, condição física e claro, questionando se está à altura da Liga MX.

Na primeira mão, vela foi perdido, pois ele só teve um chute a gol. A segunda mão acabou por ser um jogo para esquecer para o cancunense, também substituído aos 64 minutos.

Ao longo de sua participação em campo no BMO Stadium, vela teve uma taxa de eficiência de passe de 63 por cento com 12 passes concluídos e sete errados. Em termos de remates à baliza, teve dois: um à baliza e outro fora da baliza.

Torcedores criticam Carlos Vela

As redes sociais começaram a analisar vela sob a lupa. Um dos primeiros comentários feitos sobre o estado do mexicano partiu do ex-jogador e agora comentarista do Fox Deportes Mariano Trujilloque disse que Vela parecia “cansada e sem brilho”.

Mas os fãs também expressaram uma opinião, chamando vela gordo e dificilmente conseguirá uma renovação de contrato em dezembro com LAFC.

Até a imprensa americana foi atrás de Vela, notando: “Foi vela Carlos está fora de forma para este jogo ou a idade o está alcançando?”