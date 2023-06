Como remapear o botão HBO Max para Max no controle remoto da Android TV

O HBO Max é um aplicativo muito famoso que tem fornecido aos usuários ótimos filmes e shows. O HBO Max possui milhares de filmes e séries que foram assistidos pelos usuários sem nenhum problema. Todos eles adoram transmitir pela plataforma por vários motivos. Um dos muitos inclui séries e filmes da HBO. Existem muitos filmes e séries produzidos pela HBO, e são muito bons de assistir.

A empresa também está trabalhando para tornar a plataforma de streaming HBO Max uma ótima plataforma de streaming de vídeo para que os usuários possam transmitir programas e filmes sem problemas. Recentemente, algumas mudanças foram divulgadas pela própria empresa para os usuários do HBO Max. Os usuários estão relatando alguns problemas com o lançamento das mudanças em suas Android TVs.

Os usuários estão relatando que não conseguem usar o HBO Max devido a vários motivos. Além disso, o HBO Max não está fornecendo os programas e filmes mais recentes no aplicativo. Neste guia, estamos aqui com o guia onde informaremos sobre as últimas alterações no HBO Max e o novo aplicativo Max disponível para os usuários. Você também entenderá as etapas envolvidas no remapeamento do HBO Max para Max na sua Android TV.

Por que você deve remapear o botão HBO Max para Max no controle remoto da Android TV?

Os usuários não podem usar o antigo HBO Max em suas TVs Android. É por causa da atualização que foi lançada pela própria empresa. Recentemente, a empresa HBO lançou outro aplicativo para usuários, onde eles poderão transmitir os filmes e programas que estavam disponíveis no HBO Max. No aplicativo Max, eles fornecerão todos os programas e filmes mais recentes que serão lançados em breve.

Além disso, há chances de adicionar mais filmes e programas para os jogadores para aumentar a popularidade do aplicativo entre os usuários. No entanto, seu antigo aplicativo HBO Max não está mais em uso. Portanto, você deve mudar para o aplicativo Max mais recente para assistir a programas e filmes. Se você usar o aplicativo HBO Max padrão, não poderá obter muitos programas e filmes atualizados.

Muitos usuários estão usando o aplicativo HBO Max para assistir a programas e filmes. Além disso, eles mapearam o HBO Max em seu botão para iniciar o aplicativo instantaneamente. Muitos provedores de TV tornaram o HBO Max padrão com algum botão para que os usuários possam abri-lo com um clique. Mas como o HBO Max não serve mais, os usuários estão pensando em remapear o

Como remapear o botão HBO Max para Max no controle remoto da Android TV

Os usuários que usam o HBO Max com um simples clique de botão agora estão procurando uma maneira de remapear com o novo aplicativo Max. No entanto, eles estão confusos sobre como isso vai acontecer. É porque isso é algo que os usuários são novos. Portanto, listaremos as etapas necessárias para os usuários seguirem para fazer isso. Vamos te ajudar com todas as etapas que são necessárias para você seguir para concluir o mapeamento do Max sem problemas. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Primeiro, os usuários precisam ligar a Android TV e garantir que estejam executando a versão mais recente do sistema operacional.

Depois de verificar a versão, abra o Loja de jogos na sua televisão.

na sua televisão. Agora, procure o aplicativo de Mapeador de botões da barra de pesquisa.

Instalar o aplicativo na sua TV Android.

o aplicativo na sua TV Android. Depois de concluída a instalação, você deve abra o aplicativo na sua TV Android.

na sua TV Android. Depois de fazer isso, vá para o Acessibilidade da televisão.

da televisão. Dar permissão para que o aplicativo faça alterações.

para que o aplicativo faça alterações. Você tem que abrir o Mapeador de botões aplicativo.

aplicativo. Agora, selecione o botão que é mapeado para o HBO Max .

que é mapeado para o . Depois disso, abra esse botão e selecione o máx. app para esse botão específico da lista.

e selecione o app para esse botão específico da lista. Aguarde até que o processo seja concluído. Após a conclusão do procedimento, você poderá usar o botão para acessar o aplicativo Max com um simples clique no botão.

Empacotando

Existem milhares de usuários que usam o HBO Max em sua TV regularmente para assistir a programas e filmes. Eles ficaram frustrados com o mapeamento de botões para o controle remoto da Android TV. Como o aplicativo Max foi lançado para os usuários recentemente, eles estavam procurando o procedimento para remapear o HBO Max para o aplicativo Max.

No entanto, devido à falta de guias adequados na internet, os usuários não conseguiram fazer isso. Neste guia, listamos as etapas que os usuários precisarão seguir para mapear o botão HBO Max para o aplicativo Max. Esperamos com a ajuda deste guia; você será capaz de fazer isso.

LEIA TAMBÉM: