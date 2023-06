Helmut Marko acredita que os triunfos de Sergio Perez dependem das catástrofes de Verstappen

Red Bull dominou todas as corridas, conquistando todas as sete vitórias no início da temporada de Fórmula 1 de 2023, sendo cinco para Max Verstappen e dois para Sérgio Perez.

Diante disso, a equipe de energéticos não tem dúvidas de que pode vencer todas as corridas que faltam, já que tem o melhor carro do grid.

Verstappen é quem pode dominar o resto do calendário; no entanto, se ele fosse falhar, ele teria Pérez atrás dele, como explicou Helmut Marko.

No entanto, algo incomum para um conselheiro de equipe, ele afirmou que as vitórias do mexicano dependem de uma catástrofe que se abateu sobre o bicampeão da Fórmula 1.

“É possível que possamos vencer todas as corridas. Além do mais, se Max tiver um problema ou um acidente, Sergio Prez pode intervir e vencer outra corrida, claro, se ele estiver em boa forma.” Marco disse ao OE24 Sport.

Helmut Marko elogia Verstappen e não tem medo dos rivais da Red Bull

Sobre a polêmica com Verstappen quem ignorou Red Bullinstruções de evitar forçar para uma volta mais rápida, Helmut Marko está ciente de que faz parte de sua natureza competitiva.

“Você também viu como Max fez a volta mais rápida com pneus velhos no final. Ele é um piloto de outro planeta no momento. Ele alcançou uma superioridade que nunca tivemos antes”, acrescentou.

“Esse é o Max, você não pode tirar isso dele. Ele sempre tem que dar o seu melhor, mesmo que tenha recebido o aviso por ultrapassar os limites da pista. Mas é isso que distingue um realmente bom: ele sempre entrega.”

Finalmente, Helmut Marko minimizou o significado do pódio duplo da Mercedes com Lewis hamilton e George Russel no GP da Espanha.

“As atualizações de nossos concorrentes só trouxeram uma mudança. Mas sem querer ser arrogante: eles realmente não se aproximaram de nós, apenas deram algumas voltas.”

“Isso é bom para nós novamente, porque nossa liderança no Campeonato Mundial aumenta a cada corrida”, concluiu.