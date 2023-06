inscrições prorrogadas; salários acima de R$5,6 mil!

O concurso COREN PI (Conselho Regional de Enfermagem do Piauí) anuncia que as inscrições foram prorrogadas. Antes, os candidatos poderiam se inscrever até o dia 15 de junho.

Agora, as inscrições seguem abertas até 06 de julho, pelo site da banca organizadora, Idib. As taxas foram definidas de acordo com o cargo pretendido, sendo:

Nível médio: R$ 95,00; e

Nível superior: R$ 130,00.

Vagas concurso Coren PI

Veja a seguir as oportunidades do concurso Coren PI de acordo com escolaridade:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Administrador (nível superior) 15 vagas CR R$ 3.706,50 Analista de Sistemas (nível superior) 15 vagas CR R$ 4.659,60 Contador (nível superior) 1 vaga imediata + 15 vagas CR R$ 5.689,31 Enfermeiro Fiscal (nível superior) 2 vagas imediatas + 30 CR R$ 5.030,25 Auxiliar de Fiscalização (nível médio) 1 vaga imediata + 15 CR R$ 3.521,17 Técnico Administrativo (nível médio) 2 vagas imediatas + 30 CR R$ 3.032,13 Técnico de Informática (nível médio) 15 vagas CR R$ 2.329,80

Requisitos concurso Coren PI

Os requisitos variam a depender do cargo, confira:

Administrador : Nível superior de Administração, além de registro no órgão de classe.

: Nível superior de Administração, além de registro no órgão de classe. Analista de Sistemas : Nível superior em Ciência da Computação, em Engenharia da Computação, em Sistemas de Informação, em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Análise de Processos, em Gestão em Tecnologia da Informação, em Engenharia de Controle e Automação, em Engenharia de Software, em Redes de Computadores, em Engenharia de Redes e Telecomunicações, em Engenharia de Telecomunicações, em Banco de Dados, em Engenharia de Banco de Dados ou em Gestão em Banco de Dados.

: Nível superior em Ciência da Computação, em Engenharia da Computação, em Sistemas de Informação, em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Análise de Processos, em Gestão em Tecnologia da Informação, em Engenharia de Controle e Automação, em Engenharia de Software, em Redes de Computadores, em Engenharia de Redes e Telecomunicações, em Engenharia de Telecomunicações, em Banco de Dados, em Engenharia de Banco de Dados ou em Gestão em Banco de Dados. Contador : Nível superior em Ciências Contábeis, além de registro no órgão de classe.

: Nível superior em Ciências Contábeis, além de registro no órgão de classe. Enfermeiro Fisca l: Nível superior em Enfermagem, além de registro no órgão de classe (no mínimo 3 anos na categoria Enfermeiro). É necessário possuir CNH nível B ou superior.

l: Nível superior em Enfermagem, além de registro no órgão de classe (no mínimo 3 anos na categoria Enfermeiro). É necessário possuir CNH nível B ou superior. Auxiliar de Fiscalização : Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de Técnico de Enfermagem fornecido por instituição de ensino autorizada pelo Conselho Estadual de Educação, além de registro no órgão de classe (no mínimo 3 anos na categoria Enfermeiro).

: Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de Técnico de Enfermagem fornecido por instituição de ensino autorizada pelo Conselho Estadual de Educação, além de registro no órgão de classe (no mínimo 3 anos na categoria Enfermeiro). Técnico Administrativo : Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio.

: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio. Técnico de Informática: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico em Tecnologia da Informação ou curso técnico de denominação e conteúdo equivalentes.



Como serão as provas do concurso Coren PI ?

As provas estão marcadas para 16 de julho e contarão com as seguintes fases:

Prova objetiva – eliminatório e classificatório;

Prova discursiva – eliminatório e classificatório;

Prova de Títulos (apenas para cargos de nível superior) – classificatório.

A prova objetiva do concurso Coren PI é uma prova comum a todos os cargos e contarão com questões específicas e gerais divididas assim: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática; Conhecimentos Específicos e Legislação e normas específicas.

A etapa valerá 20 pontos e o candidato precisará atingir, no mínimo, 60% da nota para ser aprovado. Veja mais detalhes e saiba tudo como foi o último concurso.

Como foi o último concurso Coren PI ?

O último concurso aconteceu em 2009 e ofertou 11 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.

Os candidatos foram avaliados por provas objetivas de múltipla escolha, e avaliação de títulos para os cargos de nível superior e a banca organizadora foi a Tecnocon.

Outros concursos Coren

O concurso Coren RS ( Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul ) avançou mais uma fase rumo ao edital.

Isso porque, o edital do concurso Coren RS já conta com banca organizadora. A Fundação La Salle será a empresa responsável por recebimento das inscrições e viabilidade das etapas necessárias.

Os esclarecimentos constam no Diário Oficial desta quinta-feira, 25 de maio. Mediante avanço, tudo indica que o edital deva sair nos próximos meses.

Quando aconteceu o último concurso Coren RS?

O último concurso Coren RS aconteceu em 2018. A oferta de vagas foi 370 oportunidades, entre imediatas e formação de cadastro reserva.

É bom pontuar que o concurso público foi organizado pelo Instituto Quadrix. Todos os candidatos – níveis médio e superior – foram avaliados por meio de provas objetivas.

Já os candidatos de nível superior foram avaliados pelas provas objetivas, discursiva, assim como, avaliação de títulos.