Jacob deGrom passará por uma cirurgia de Tommy John – quanto tempo ele ficará fora?

rangers do Texas Director Geral Chris Young confirmou os piores temores dos torcedores na segunda-feira, quando anunciou o arremessador estrela Jacob de Grom iria sofrer cirurgia tommy john — uma operação para reparar uma ruptura no ligamento colateral ulnar do destro.

deGrom passou por Tommy John em 2010, quando ele era um jovem candidato apenas tentando chegar às ligas principais. Agora um ás consagrado – e com 34 anos de idade – a colina de deGrom de volta ao MLB poderia ser mais íngreme para subir.

histórico de lesões de deGrom

deGromque assinou com o guardas inverno passado, lutou contra uma série de doenças físicas nas últimas temporadas – o que, em parte, convenceu o New York Mets para deixá-lo andar no arbítrio.

Embora tenha continuado arremessando em alto nível quando saudável, deGrom não fez mais de 15 partidas como titular em um MLB temporada desde 2019. O bicampeão Prêmio Cy Young da Liga Nacional vencedor fez apenas seis partidas nesta temporada e não lançava desde 28 de abril.

Retorno bem-sucedido é possível para deGrom

Embora deGromQuando a temporada de 2023 terminar, ele pode encontrar inspiração e motivação dando uma olhada no homem que Mets assinado para substituí-lo.

Justin Verlander sofreu cirurgia tommy john em 2020, o primeiro de sua carreira. Aos 37 anos, as expectativas eram baixas de que Verlander pudesse lançar em um nível de elite novamente, mas ele voltou em 2022 com uma de suas melhores campanhas de todos os tempos. Ele manteve o melhor ERA de 1,75 da liga para o Houston Astros e ganhou seu terceiro Prêmio Cy Young antes de assinar um lucrativo acordo de curto prazo com Nova Iorque.