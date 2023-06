Jake Paul estrelará seu primeiro longa-metragem em um drama de esportes de combate com a Mandalay Pictures

Jake Paul começou como um jovem Youtuber que nunca imaginou que estaria lutando sua primeira luta de boxe de celebridade como um Mike Tyson x Roy Wood Jr. undercard. Desde então, o Youtuber/pugilista tem feito vários projetos diferentes que envolvem as mais diversas especialidades. Era apenas uma questão de tempo até que ele se voltasse para fazer filmes e estrelar seu próprio filme. Não que ele não vá continuar boxeando por alguns anos, é queJake Paul se considera um artista multi-talentoso. Com isso em mente, ele decidiu começar a fazer filmes. Recentemente, o irmão mais novo de Paul fez parceria com a Mandalay Pictures e a Wonder Street para criar seu primeiro longa-metragem. Esta informação vem do pessoal da Variedade.

Sobre o que será este filme?

Mesmo lutando, Jake Paul manterá esse filme no mundo dos esportes de combate. Ele estrela como um jovem de uma pequena cidade que alcança fama internacional por meio de esportes de combate. Naturalmente, Jake Paul quis aceitar este novo desafio, mas num ambiente com o qual se sente mais familiarizado. Um mundo que ele conhece muito bem e lhe deu uma experiência inestimável para desempenhar o papel. Na verdade, ele atualmente tem sua empresa co-fundada Most Valuable Promotions, que promove boxeadores masculinos e femininos. Levar este novo capítulo em sua carreira a um novo nível é a razão pela qual Jake Paul decidiu se associar a uma grande produtora como a Mandalay Pictures.

Paul falou com o pessoal da Variety, que divulgou a história na terça-feira. Ele disse: “Estou emocionado por fazer parceria com a Mandalay Pictures e a Wonder Street em meu primeiro projeto de longa-metragem. Ambas as empresas têm histórico comprovado de produção de conteúdo de alta qualidade que ressoa com o público, e eu não poderia estar mais animado para trabalhar com equipes tão talentosas e experientes. Como alguém que sempre acreditou em ultrapassar limites e correr riscos, mal posso esperar para trazer esta história única e minha marca para a tela grande.”