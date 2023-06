John Gotti III declara Floyd Mayweather ‘inimigo vitalício’, marca Conor McGregor como reforço

John Gotti III não terminou com Floyd Mayweather.

O caos se instalou no domingo à noite, quando Gotti e Mayweather se enfrentaram em uma luta de exibição de boxe em Sunrise, Flórida, um caso que estava fadado à ignomínia desde o início, já que a luta foi atrasada por vários minutos por causa das comitivas consideráveis ​​​​da dupla impedindo os cornermen e depois terminou com uma briga depois que o árbitro Kenny Bayless interrompeu a luta no sexto round devido aos confrontos dos lutadores e não responderam à sua advertência.

Mayweather, um invicto campeão de boxe em quatro divisões, dominou a competição, o que apenas enfureceu Gotti ainda mais conforme a luta avançava. Parece que Gotti ainda estava aquecido após a luta quando ele foi às redes sociais para ameaçar Mayweather e reclamar sobre as circunstâncias da luta ter sido cancelada.

@jg3mma, Instagram

“Punk vadia, Floyd Mayweather, você é meu inimigo vitalício”, escreveu Gotti em uma história no Instagram, acompanhada por um vídeo de alto ângulo da briga.

“Bum nunca me derrubou ou me parou”, escreveu Gotti. “Foi um DQ sem motivo.”

@jg3mma, Instagram

Adicionando combustível extra ao fogo, Gotti, neto do notório mafioso de Nova York John Gotti, marcou a estrela do UFC e rival de longa data de Mayweather, Conor McGregor, em uma história no Instagram, escrevendo: “Precisamos de reforços”.

@jg3mma, Instagram

McGregor e Mayweather têm uma longa história alternando entre insultos e respeito mútuo, uma rivalidade que culminou em sua luta de boxe cruzada em agosto de 2017, que encabeçou um dos pay-per-views mais lucrativos da história dos esportes de combate. Mayweather derrotou McGregor por nocaute técnico no Round 10.