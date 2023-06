Jon Rahm em êxtase depois de acertar o Eagle a 159 jardas de distância, dá bola para menino ferido

Jon Rahm pulou para cima e para baixo em comemoração depois de afundar uma águia de 159 jardas de distância no nono buraco da rodada final no Torneio Memorial 2023onde terminou T16 com par par.

Rahm, de 28 anos, não terminou tão bem quanto gostaria, mas pode definitivamente tirar o chapéu por ter a chance do torneio. Ele deu a bola para um menino com gesso no braço direito.

Paige Spiranac faz um discurso viral épico sobre Jon Rahm e outros profissionais de golfe

Atualmente classificado no. 2 do mundo, Rahm ainda não atingiu seus padrões desde que venceu o 2023 Mestresembora em apenas alguns torneios.

Rahm, no entanto, parecia estar recuperando sua tacada durante a rodada final no Muirfield Village Golf Club.

A águia no buraco par 4 serviu como um lembrete da grandeza de Rahm, embora ele provavelmente preferisse vencer tudo.

Quem ganhou o Torneio Memorial de 2023?

Viktor Hovland derrotado Denny McCarthy em uma rodada de playoff depois que ambos terminaram sete abaixo do par, uma tacada melhor que o número mundial. 1 Scottie Scheffler.

Alguns destaques incluem Jordan Spieth em T5 e Rory McIlroy em T7. Este último estava a algumas tacadas de amarrar o líder antes de entrar em espiral nos últimos buracos.

Hovland, 25, conquistou seu quinto Circuito PGA vitória e não conseguia parar de sorrir depois de acertar o putt final.

Ele vem de um segundo lugar no Campeonato PGA 2023onde deixou a liderança escapar para Brooks Koepka.