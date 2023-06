Loja Trump Org que vende mercadorias do dia dos pais, vestido como Prez duas vezes indiciado

Donald Trump é visto por alguns como o homem número 1 da América – mas sua organização também está tentando vendê-lo como o pai número 1 … um que seu próprio pai pode imitar com um monte de equipamentos Trump-y para o feriado.

A Trump Org está pronta para o Dia dos Pais, enviando um e-mail para clientes em potencial que possam estar inclinados a receber um presente especial para seu Papa Bear este ano … no espírito do próprio DT. Na verdade, eles estão vendendo produtos inspirados em Trump … para que seu pai se pareça com ele.

A campanha deles se chama Dad’s the Boss… e está repleta de itens que refletem a essência de Trump. Claro, eles estão vendendo gravatas vermelhas de seda (as azuis também) que custam US $ 125 cada … além de um monte de itens da marca Trump, como um frasco, porta-copos, canecas e outras bugigangas que custam menos de US $ 100. No que diz respeito às roupas reais … eles têm polos e pulôveres que variam de US $ 80 a US $ 100.

Tem mais… além da coleção “Boss Dad”, também tem outras categorias chamadas “For the Man Cave”, “Gold Dad”, “Sporty Dad” e outras. Todos eles contêm brinquedos e bugigangas inspirados em Trump … com seu nome estampado ou um “45” direto.

Há muito por onde escolher – no entanto … essa porcaria não é exatamente barata! Mesmo algo tão simples quanto um passeio pode chegar a US$ 65. O preço de muitos dos itens está quase no nível de uma marca atlética de ponta … como se eles se imaginassem como concorrentes da Lacoste.

A outra coisa a considerar aqui … quanto mais Trump fica indiciado criminalmente – já duas vezes, FWIW – mais parece que tentar igualar seu estilo é um jogo para perder.

Cada um na sua, supomos. Eles não estariam vendendo essas coisas se as pessoas não as estivessem comprando – e, como sabemos, há muitos neste país que são ferozmente leais ao ex-Prez … e continuam sendo, apesar das crescentes acusações e escândalos antes de 2024.