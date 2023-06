Morreu Silvio Berlusconi, o homem que mudou o futebol

Tex-primeiro-ministro italiano e ex-proprietário da AC Milão e Monza, Silvio Berlusconimorreu.

Ele também foi o fundador da Fininvest e, por muitas décadas, o homem mais poderoso da Itália.

Há dois anos sofria de leucemia mielomonocítica crônica que, aos 86 anos, se revelou fatal.

A vida e os tempos de Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi foi o presidente mais antigo da história da AC Milão, ocupando o cargo por 20 anos. Durante sua gestão, o clube alcançou seu ápice e se consolidou como o melhor time do mundo.

Em 31 anos como dono dos rossoneri, eles conquistaram 29 troféus, uma história que começou com o primeiro campeonato na temporada 1987/88 e terminou com a Supercopa da Itália 2016.

Ao longo do caminho, eles ganharam oito Scudetti (1987/88, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1998/99, 2003/04, 2010/11), uma Copa da Itália (2002/03) , sete Supercopas da Itália (1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016), cinco Copas da Europa (1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07), cinco Supercopas da UEFA ( 1989, 1990, 1994, 2003, 2007), duas Copas Intercontinentais (1989, 1990) e um Mundial de Clubes (2007).

Desde 2018, ele decidiu voltar e ‘resgatar’ Monza da obscuridade no futebol. Fê-lo acompanhado pelo seu histórico braço direito, Adrian Gallianinatural de Monza.

Depois de gastar três milhões de euros para comprar o clube da Lombardia quando estava na Série C, ele se acertou na Série A investindo quase 200 milhões de euros desde sua chegada. Nesta temporada, a primeira de sua história na primeira divisão do futebol italiano, chegou até perto das vagas europeias.

Berlusconi e sua chegada ao AC Milan

Silvio Berlusconi comprado AC Milão em 1986. Sua história é que quando criança costumava ir ao estádio acompanhado do pai luigiembora algumas fontes afirmem que antes de assumir os rossoneri ele queria comprar Inter.

ele modernizou AC Milãoum clube que havia caído depois de vencer suas duas primeiras Copas da Europa.

Milanello (Centro Rossoneri’Sports) tornou-se uma referência mundial e nutricionistas e psicólogos chegaram no AC Milãocomissão técnica, algo inédito na época.

Berlusconi soube aproveitar o futebol para aumentar sua reputação. Ele ganhou tanto quanto pôde, triunfou tanto quanto pôde e tornou-se o mais famoso que pôde. Aproveitou essa fama para entrar na política.

O dia em que Berlusconi conhece Sacchi

AC Milãoa história mudou o dia Berlusconi conheceu Arrigo Sacchi. Foi na Copa da Itália 1986/87, em inocente Parma x Milan corresponder.

“Ele falou com o presidente, Ernesto Ceresinie perguntou a ele sobre mim e me disse ‘Vou te seguir o campeonato inteiro'”, Bolsas lembrado.

Depois Bolsas tornou-se treinador de AC Milãoo time mudou o futebol.

Foram fisicamente devastadores, forçando o jogo a mudar, e venceram duas Taças dos Campeões Europeus consecutivas, destruindo o Real Madrid da Quinta del Buitre ao longo do caminho.

Foi breve, sim, mas intenso. Uma daquelas equipes que permanecerão, para sempre, na lista das melhores equipes da história.

“Silvio Berlusconi era um homem generoso, tentou mudar este país difícil, feito de individualistas”, Bolsas disse à ANSA depois de ouvir a notícia de Berlusconia morte de.

“Ele também estava? Não, ele pensou no todo e viu longe.

“Quando ele me contratou, eu disse a ele ‘Ou você é louco ou é um gênio’.

“Vendo os resultados, você me dá a resposta.”

A volta de Berlusconi ao futebol

Oficialmente falido pela última vez em 2015, mas caminhando para outra falência, Berlusconi e Galliani veio Monza‘s resgate em 2018. Fininvest, o conglomerado que dirige o Milanese, colocou 3 milhões de euros na mesa para adquirir o clube.

Monza é uma cidade conhecida por seu circuito de Fórmula 1, não por seu time de futebol. E ainda mais porque esse time estava na Série C na época, a terceira divisão do futebol italiano.

Mas era Berlusconimaneira de voltar aos holofotes da mídia. Não surpreendentemente, pouco tempo depois ele também voltou à política.

“Quero ganhar o scudetto”, disse mesmo.

O fato é que Berlusconi afrouxou a carteira e Monza gastou mais do que qualquer um dos outros 59 times da Série C. Eles dominaram e foram promovidos à Série B e, vários anos depois, fariam a mesma coisa, mas a caminho da Série A. Foi a estreia na primeira divisão do Cálcio.

Agora com Berlusconidinheiro de, mas sob o comando de Galliani e com Raffaela Palladino no banco, eles estão sonhando novamente.

Eles tiveram uma temporada recorde para um clube recém-promovido e chegaram perto do oitavo lugar. O futuro parece brilhante para o lado da Lombardia.

Longe do futebol e da política, BerlusconiA vida e carreira de foi marcada por escândalos sexuais, bem como alegações de corrupção e uma condenação por fraude fiscal.

Ele é o primeiro-ministro mais antigo da Itália no período pós-Segunda Guerra Mundial e foi o fundador do partido de direita Forza Italia, que faz parte da coalizão do atual governo, liderado por Giorgia Meloni.