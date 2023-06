O locutor da ESPN, Mark Jones, se torna viral por críticas ‘anti-brancas’ a Nikola Jokic

Nikola Jokic tem sido o queridinho da NBA nesta temporada, ganhando outro prêmio de MVP e agora guiando sua equipe do Denver Nuggets para as finais da NBA.

No entanto, sua forma não impressionou a todos e na sequência do pepitas‘ Derrota no jogo 2 para o Miami Heat, emissora da ESPN Mark Jones se tornou viral por sua crítica à estrela sérvia.

Jones fez parte da equipe de transmissão que produziu a segunda partida contra o Heat, mas os fãs o acusam de ter um viés contra Jokic que não está oculto em seu trabalho.

No entanto, o incidente realmente começou a pegar fogo quando jones foi ao Twitter para se manifestar contra um tweet que elogiou jokicQI e habilidades de liderança em quadra.

Foi uma mensagem que elogiou Jokic por notificar os companheiros de equipe sobre um sinal importante da linha lateral durante o jogo 1 das finais da NBA.

No entanto, jones não gostou e passou a descartar confusamente a jogada do sérvio.

“Isso não é nada mano”, ele começou no Twitter.

“Já transmiti jogos vendo Rajan Rondo chame CADA set do oponente. Literalmente toda vez no chão.

“Mesmo dizendo ao cara que ele estava guardando onde deveria estar.”

Jones é acusado de viés anti-branco

O que começou como uma crítica bastante incomum à opinião de alguém sobre o basquete se transformou em uma disputa de corrida.

jones foi acusado de fazer repetidas críticas a Jokic e muitos online concluíram que é porque ele tem um viés anti-branco.

“Mark Jones odeia ver um homem branco cozinhando”, dizia um tuíte.

“Mark Jones está furioso porque Jokic é branco”, dizia outro.

Há um elemento de terreno perigoso ao tirar a conclusão do racismo em relação às opiniões de uma pessoa sobre um assunto esportivo, mas os detetives online descobriram uma série de atividades controversas na história do Twitter de Jones.

Ele foi acusado de compartilhar tweets com tropos racistas, bem como conectar Aaron Rodgers ao misterioso fenômeno QAnon nos Estados Unidos.