O príncipe Harry não compareceu no primeiro dia de confronto com o editor de um tablóide britânico: Por quê?

Príncipe Harryo julgamento de hacking de telefone contra o editor do Daily Mirror começou sem ele presente no tribunal – e o juiz não estava feliz.

O advogado de Harry disse que o Duque de Sussex não estaria disponível para testemunhar após as declarações iniciais porque ele pegou um vôo de Los Angeles no domingo após o aniversário de seu filho de 2 anos filha, Lilibet.

“Estou um pouco surpreso” Juiz Timothy Fancourt disse, observando que havia instruído Harry a comparecer ao tribunal no primeiro dia de seu caso.

O advogado do Mirror Group Newspaper, Andrew Green, disse que estava “profundamente preocupado” com a ausência de Harry no primeiro dia do julgamento.

Harry deveria testemunhar na terça-feira, mas seu advogado foi informado na semana passada que o duque deveria comparecer aos procedimentos de segunda-feira no Supremo Tribunal de Londres, caso as declarações iniciais fossem concluídas antes do final do dia.

Harry será o primeiro membro da família real britânica em mais de um século a testemunhar no tribunal

O caso contra o editor do Daily Mirror é o primeiro de vários processos do príncipe contra a mídia a ir a julgamento, e um dos três supostos editores de tablóides o bisbilhotou ilegalmente em sua competição acirrada por furos sobre a família real.

Harry, 38, será o primeiro membro da família real britânica em mais de um século a testemunhar no tribunal. Espera-se que ele descreva sua angústia e raiva por ter sido perseguido pela mídia ao longo de sua vida e seu impacto sobre as pessoas ao seu redor.

Ele culpou os paparazzi por causar o acidente de carro que matou sua mãe, princesa Dianae disse que o assédio e a intrusão da imprensa do Reino Unido, incluindo artigos supostamente racistas, levaram ele e sua esposa, Meghan, a fugir para os Estados Unidos em 2020 e deixar a vida real para trás.

Os artigos em questão no julgamento datam de seu aniversário de 12 anos, em 1996, quando o Mirror relatou que Harry estava se sentindo “mal” com o divórcio de sua mãe e pai, agora Rei Carlos III.

Harry disse em documentos judiciais que os relatórios dos tablóides o fizeram se perguntar em quem ele poderia confiar, pois temia que amigos e associados o estivessem traindo ao vazar informações para os jornais. Seu círculo de amigos diminuiu e ele sofreu “enormes crises de depressão e paranóia”. Os relacionamentos desmoronaram quando as mulheres em sua vida – e até mesmo seus familiares – foram “arrastados para o caos”.

Jornal Mirror Group disse que não hackeou o telefone de Harry

Ele diz que descobriu mais tarde que a fonte não eram amigos desleais, mas jornalistas agressivos e os investigadores particulares que eles contrataram para escutar mensagens de voz e rastreá-lo até locais tão remotos quanto a Argentina e uma ilha ao largo de Moçambique.

Os jornais do Mirror Group disseram que não hackearam o telefone de Harry e seus artigos foram baseados em técnicas legítimas de reportagem. O editor admitiu e pediu desculpas por contratar um detetive particular para desenterrar a sujeira em uma das noites de Harry em um bar, mas o artigo resultante de 2004 intitulou “Sexo na praia com Harry” não está entre os 33 em questão no julgamento.

A invasão de telefones que envolvia adivinhar ou obter códigos de segurança para ouvir as mensagens de voz dos celulares das celebridades era comum nos tablóides britânicos nos primeiros anos deste século. Tornou-se uma crise existencial para a indústria após a revelação em 2011 de que o News of the World havia hackeado o telefone de uma garota de 13 anos assassinada.

Proprietário Rupert Murdoch fechou o jornal e vários de seus executivos enfrentaram processos criminais.

O Mirror Group pagou mais de 100 milhões de libras (US$ 125 milhões) para resolver centenas de reivindicações ilegais de coleta de informações e publicou um pedido de desculpas às vítimas de hackers em 2015. Mas nega executivos – incluindo Piers Morganque foi editor do Espelho diário editor entre 1995 e 2004 – sabia sobre hacking.

A fúria de Harry contra a imprensa do Reino Unido – e às vezes contra seus próprios parentes reais pelo que ele vê como um conluio com a mídia – está presente em seu livro de memórias, “Spare”, e em entrevistas conduzidas por Oprah Winfrey e outros. Suas alegações enfrentarão uma audiência difícil no tribunal quando ele for interrogado pelo advogado do Mirror Group.

As declarações iniciais marcam a segunda fase de um julgamento no qual Harry e três outros acusaram o Mirror de hackear telefones e coletar informações ilegais.

Na primeira parte, o advogado David Sherborneque representa Harry e os outros reclamantes, incluindo dois atores da novela “Coronation Street”, disse que os atos ilícitos eram “difundidos e habituais” no Espelho diárioSunday Mirror e Sunday People, e realizado em “escala industrial”.

Dois juízes – incluindo o juiz Timothy Fancourt, que está supervisionando o julgamento atual – estão no processo de decidir se os outros dois casos de hacking de telefone de Harry irão a julgamento.

Murdoch’s News Group Newspapers, editora do The Sun, e Associated Newspapers Ltd., dona do Daily Mail and Mail on Sunday, argumentaram que os casos deveriam ser arquivados porque Harry não entrou com os processos dentro de um prazo de seis anos a partir da descoberta do crime. suposta irregularidade.

O advogado de Harry argumentou que ele e outros reclamantes deveriam receber uma exceção ao limite de tempo, porque os editores mentiram e enganaram para esconder as ações ilegais.