O rei Charles III teria ficado triste e confuso com a batalha legal do príncipe Harry com um grupo jornalístico do Reino Unido.

Rei Carlos III está supostamente se sentindo “triste e confuso” por seu filho do príncipe Harry cruzada legal em andamento contra um conglomerado de jornais britânicos e seus ataques implacáveis ​​às instituições do Reino Unido.

O Duque de Sussexque atualmente está afastado da família real, entrou com uma ação contra Jornais do Grupo Espelhoalegando que a organização de mídia envolvida em hacking ilegal de telefone publicar inúmeras histórias sobre ele entre 1996 e 2011, causando sofrimento significativo.

Príncipe HarryO depoimento de testemunha de 55 páginas, divulgado na semana passada, incluía sua opinião de que tanto a imprensa quanto o governo da Inglaterra chegaram a “fundo do poço.” No entanto, esse ponto de vista levantou preocupações sobre a exigência constitucional de a família real permanecer “acima da política”, conforme destacado por The Sunday Times.

Segundo fontes próximas ao palácio, o rei freqüentemente traz à tona ações de Harry em conversas. Embora o sentimento inicial de tristeza e perplexidade permaneça, há uma frustração crescente devido à natureza contínua do comportamento de Harry.

Harry, agora com 38 anos, se afastou de suas responsabilidades reais há três anos e mudou sua família para a Califórnia, citando as pressões de seus papéis públicos e alegados preconceitos contra sua esposa americana, Meghan Markleque é de herança birracial e divorciada.

No início deste ano, o príncipe Harry expressou ainda mais suas queixas em um livro de memórias intitulado “Spare”. No livro, ele revelou que implorou ao pai para não se casar com a rainha consorte Camilla, que ele acreditava ser uma presença desfavorável como madrasta.

Durante sua recente e breve visita ao Reino Unido para o caso legal em andamentoHarry não se encontrou com seu pai ou seu irmão, Príncipe William. Além disso, relatos sugerem que ele não foi convidado para participar do desfile de aniversário de 75 anos de seu pai, marcado para o final desta semana.

De acordo com o relatório, atormentar só considerou entrar com uma ação legal contra o grupo jornalístico depois de conhecer o advogado David Sherborne em 2018. Sherborne o convenceu de que ele tinha um caso legítimo.

Insider do palácio revela preocupação com a falta de comunicação do príncipe Harry sobre preocupações com hackers

A membro do palácio mencionou que Harry nunca havia discutido preocupações sobre telefone hackeado com funcionários do palácio quando os artigos em questão foram inicialmente publicados. Além disso, ele tem ainda para fornecer evidências definitivas de jornalistas que utilizam tais práticas.

Uma fonte próxima ao príncipe comentou que Harry, depois de passar um tempo considerável sob o sol da Califórnia e se socializar com figuras como James Corden, o ator e apresentador de TV, perdeu o senso de conduta cautelosa como membro da família real. A fonte expressou constrangimento comentários de Harry sobre o governo, afirmando: “É embaraçoso para ele e para a Grã-Bretanha, para um príncipe dizer: ‘Temos um governo idiota.‘”

Outra teoria foi apresentada por um ex-cortesão, que sugeriu que Harry está buscando paz interior e vê a mídia como um alvo para aliviar sua dor. No entanto, o cortesão expressou dúvidas sobre essa abordagem, afirmando: “Infelizmente, acho que não. Ele ainda está defendendo a mãe. Nada vai tirar essa dor.“

A situação entre Príncipe Harry e a família real continua a ser um assunto de grande interesse à medida que a batalha legal se desenrola e as tensões persistem.