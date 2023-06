Os Lakers têm interesse em assinar novamente com D’Angelo Russell – a busca por Irving já acabou?

Tele continua Finais da NBA não é um impedimento para o boato. Enquanto o calor de Miami e Denver Nuggets lutar pelo NBA título, outros candidatos estão planejando o melhor caminho a seguir para a próxima temporada em um esforço para jogar nas finais de 2024.

Uma dessas equipes é a Los Angeles Lakers, os derrotados finalistas da Conferência Oeste. O Lakers tem um problema potencial no armador e parece hesitante em se comprometer com D’Angelo Russellde quem a equipe solicitou Minnesota em fevereiro.

Mercado escasso para armadores

Russel é elegível para assinar uma extensão de dois anos no valor de quase $ 68 milhões antes de atingir a agência gratuita no próximo mês, mas o Lakers não se espera que paguem tanto dinheiro por um jogador que lutou muito contra Denver nas finais do Oeste.

Mas o problema para Os anjos é que o próximo mercado de agente livre tem poucos armadores de alto impacto que uma equipe com o perfil do Lakers achará atraente.

De acordo com ESPNde Zach Lowealguns “cantos” da organização do Lakers gostariam de ficar com Russell, mas outros acreditam que uma estrela genuína é necessária para a posição de armador.

O fator Kyrie

Kyrie Irving não está disposto a revelar nenhuma pista sobre seu futuro, mas relatórios recentes afirmam que ele quer se juntar a Lebron James em Dallas. Outros disseram Irving quer entrar James em Os anjosmas a franquia fez questão de jogar água fria na ideia.

O Lakers‘ história de atrair superestrelas torna fácil acreditar que a franquia poderia reverter o curso e adicionar Irving no próximo mês, quando a agência gratuita abrir. Mas o caminho continua mais fácil – e mais barato – com Russel.