Pagamento Surpresa de R$3 mil da CAIXA alegra brasileiros neste fim de semana

A Caixa Econômica Federal iniciou a liberação dos valores referentes ao saque-aniversário do FGTS em junho desde o começo do mês, no dia 1º. Sendo assim, os trabalhadores nascidos neste mês terão a oportunidade de sacar valores entre 5% e 50% do que está disponível na conta do fundo.

Além disso, os trabalhadores que se encontram na última faixa de pagamentos do saque-aniversário receberão uma parcela adicional de R$ 2.900. Nessa faixa se encontram os contribuintes do FGTS que possuem mais de R$ 20 mil armazenados na conta.

No entanto, para possuir acesso a esses valores, o trabalhador deve optar pela modalidade de saque-aniversário do FGTS, que é facultativa. Lembrando que, ao optar por este saque, o trabalhador fica impossibilitado de realizar o saque-rescisão (modalidade padrão do fundo) por 24 meses. Isso significa que, neste período de dois anos, o trabalhador não pode retirar dinheiro do FGTS em casos de demissão sem justa causa.

Saque-aniversário do FGTS

O saque-aniversário do FGTS foi criado durante a pandemia, com objetivo de ser uma ajuda aos trabalhadores em um momento de crise econômica causada pelo COVID-19. Nessa modalidade, o trabalhador pode retirar parte de seu dinheiro disponível no fundo todo ano, no mês correspondente ao do seu nascimento (por isso o nome “aniversário”).

Sendo assim, o saque liberado pela Caixa neste mês está disponível para os trabalhadores nascidos em junho. Dessa forma, os aniversariantes do mês podem sacar certa quantia do FGTS, que ficará disponível por até 90 dias.

Caso o trabalhador não esteja inscrito, ainda é possível se inscrever até o último dia do mês de junho. No entanto, ao final do prazo, apenas será possível realizar o saque-aniversário do FGTS no próximo ano.

Como é feito o cálculo do saque

O valor que poderá ser sacado através do saque-aniversário depende de qual faixa o trabalhador se encontra. Nesse sentido, as faixas dependem de quanto o trabalhador possui armazenado na conta do FGTS. Confira a seguir as faixas de pagamento:



Saldo de até R$ 500 / Alíquota: 50,0% / Parcela adicional: R$ 0;

Saldo de R$ 500,01 até R$ 1.000 / Alíquota: 40,0% / Parcela adicional: R$ 50;

Saldo de R$ 1.000,01 até R$ 5.000 / Alíquota: 30,0% / Parcela adicional: R$ 150;

Saldo de R$ 5.000,01 até R$ 10.000 / Alíquota: 20,0% / Parcela adicional: R$ 650;

Saldo de R$ 10.000,01 até R$ 15.000 / Alíquota: 15,0% / Parcela adicional: R$ 1.150;

Saldo de R$ 15.000,01 até R$ 20.000 / Alíquota: 10,0% / Parcela adicional: R$ 1.900;

Saldo acima de R $20.000,01 / Alíquota: 5,0% / Parcela adicional: R$ 2.900.

Através da tabela, é possível observar que quanto maior o valor disponível na conta do FGTS, menor é a porcentagem que o trabalhador pode retirar através do saque-aniversário. No entanto, para saldos maiores na conta, o contribuinte também obtêm o direito a parcelas adicionais mais altas, chegando até o limite de R$ 2.900. Para mais informações sobre o Fundo de Garantia, basta acessar o site oficial (clique aqui).

Como aderir ao saque-aniversário

Por fim, para se inscrever no saque-aniversário do FGTS basta seguir estes passos simples:

Primeiro, acesse o aplicativo do FGTS pelo celular (disponível para Android ou iOS);

pelo celular (disponível para Android ou iOS); Em seguida, faça login com seu usuário e senha;

Na página inicial, escolha a opção “Saque-aniversário”;

Agora, clique em “Modalidade Saque-aniversário”;

Por fim, clique em “Optar pelo Saque-aniversário”;

Sendo assim, basta ler os termos da modalidade e confirmar para finalizar o processo. Com isso, o trabalhador já estará incluído no saque-aniversário do FGTS. Lembrando que os trabalhadores nascidos em junho têm até o final do mês para aderirem.