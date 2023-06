Pete Davidson e PETA se enfrentam em uma batalha de patas sobre a compra de cães

Comediano Pete Davidson encontra-se envolvido em uma batalha verbal com PETA sobre sua recente compra de cães, respondendo às críticas do grupo de direitos dos animais com uma mensagem de voz misturada com palavrões.

A mensagem acalorada de Pete foi dirigida a Dafna NachminovitchPETA Vice-presidente sênior de investigações de crueldade, que expressou desapontamento com sua decisão de comprar um filhote em vez de adotá-lo em um abrigo. Na mensagem de voz, Pete desafia a declaração de Daphna como “sem instrução e prematura”. Ele destaca que optou por um cavapoo, raça quase hipoalergênica, devido às suas alergias. Pete esclarece que o cachorro era para sua mãe, que recentemente perdeu seu animal de estimação anterior.

Apesar de manter suas ações, Pete explica que sua explosão resultou de um lugar de luto. No entanto, o correio de voz de Pete rapidamente se transforma em um fluxo de palavrões. Ele exorta Daphna a conduzir uma pesquisa adequada antes de falar com a mídia e inclui uma sugestão vulgar envolvendo ele mesmo.

PETA permanece firme, declarando: “Se Pete tivesse feito sua pesquisa, ele saberia que não existe cão hipoalergênico, que pelo menos um quarto dos cães em abrigos são de raça pura e que o Petfinder tem listas de cães sem-teto de todas as raças sob o sol, incluindo o que ele comprou.”

Pete justifica seu comportamento

Quando questionado sobre o correio de voz, Davidson reconhece que não sabia que poderia “adotar um cão hipoalergênico específico”. Ele explica que foi informado de que não era uma opção ou era extremamente raro.

Pete aborda sua raiva enfatizando o peso emocional que sua família sofreu após a perda do cachorro de sua mãe. Ele comenta: “Não vejo minha mãe e minha irmã chorarem assim há mais de 20 anos. Eu estava tentando animar minha família.”

Ele ainda revela sua insatisfação com a loja por filmá-lo sem consentimento, afirmando que as críticas públicas da PETA exacerbaram sua situação de luto. Embora reconheça sua má escolha de palavras, ele mantém sua decisão de defender a si mesmo e sua família.