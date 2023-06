Resultados do UFC Jacksonville: olho de Justin Tafa vaza sangue de cotovelada acidental, luta sem resultado

Justin Tafa está acostumado com suas lutas acabando rápido, mas não assim.

Uma cutucada acidental no olho de Austen Lane fez com que sua luta no peso-pesado com Tafa no UFC Jacksonville no sábado terminasse prematuramente, com os oficiais dando a Tafa todas as chances de continuar, mesmo com o sangue vazando visivelmente de seu olho. A luta acabou sendo descartada apenas 29 segundos no primeiro round e foi declarada sem resultado.

Assista a imagens da terrível lesão e da conclusão da luta abaixo.

Tafa e Lane têm a reputação de serem finalizadores, mas nenhum dos lutadores teve a chance de mostrar suas habilidades quando os dedos estendidos de Lane encontraram seu caminho até a órbita ocular de Tafa momentos após o sino de abertura. Tafa recuou imediatamente com a falta acidental e um tempo limite foi pedido pelo árbitro Dan Miragliotta para dar a ele uma chance de se recuperar.

Um médico do ringue entrou e Tafa disse a ele que não conseguia enxergar com o olho ferido. Mais tempo foi dado a Tafa para ver se a situação melhoraria, mas seu olho continuou em péssimo estado e foi decidido que a luta não poderia continuar.

O recorde de Tafa no UFC é de 3-3 após o no-contest, enquanto o estreante Lane terá que esperar por sua próxima luta para ter a chance de registrar seu primeiro resultado oficial no octógono.