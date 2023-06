Rose Zhang vence o Mizuho Americas Open no desempate: Quanto dinheiro ela ganhou?

Rosa Zhang correspondeu a todo o hype pré-torneio como a próxima grande golfista feminina – pelo menos em sua primeira semana como profissional.

o duas vezes NCAA campeã se tornou a primeira jogadora em 72 anos a vencer no LPGA Tour em sua estreia profissional, conquistando o Mizuho Americas Open com um par no segundo buraco do playoff contra Jennifer Kupcho no domingo.

Zhang chegou ao LPGA Tour com o maior alarde desde Michelle Wie West em 2005, e ela se apresentou na sombra do Grande maça.

“Eu simplesmente não consigo acreditar”, disse Zhang. “Foi na semana passada que ganhei NCAAs com meus companheiros de equipe, e me tornar profissional e vir aqui, foi incrível. Gostei da jornada.”

O intervalo foi de 13 dias.

A última jogadora a vencer como profissional em sua estreia foi Beverly Hansonque ultrapassou Babe Zaharias para vencer o Eastern Open em 1951.

O desempenho foi tão impressionante que chamou a atenção de outros produtos de Stanford Tiger Wood.

“Algumas semanas incríveis para Rose Zhang, defendendo seu título da NCAA e depois vencendo em sua estreia no Pro. Go card!” Woods twittou.

Zhang abriu um largo sorriso ao ser informada, acrescentando que não teve a chance de olhar para o telefone desde o fim do torneio.

“Minha reação diz tudo”, disse Zhang, que disse que não olhou para o placar até o buraco 16 e não sabia sua posição no campo.

Realmente nunca mudou. Ela começou na liderança e nunca a perdeu.

estreante sul-coreano Hae Ran Ryu (70) foi o terceiro com 8 abaixo. Aditi Ashok da Índia, Ayaka Furue do Japão e Eun Hee Ji da Coreia do Sul estavam em 7 abaixo. Ashkeigh Buhai da África do Sul, Leona Maguire da Irlanda e Yuka Saso do Japão terminou com 6 a menos, três tacadas atrás dos líderes.

Zhang acertou um 2-over 74 na rodada final e desperdiçou a chance de vencer no regulamento quando errou um putt par de 8 pés depois de fazer pelo menos meia dúzia de defesas de embreagem em um desempenho corajoso da rodada final.

O muito aclamado jovem de 20 anos de Stanford fez uma bola quase idêntica de 8 pés no 18º lugar no Liberty National no primeiro buraco do playoff. Kupcho, que ganhou um título da NCAA em Wake Forest em 2018 e teve uma rodada final 69, também fez um par.

Ambos os jogadores acertaram o fairway no nº 18 no segundo buraco do playoff, mas Zhang acertou sua aproximação do fairway a 3 metros. Kupcho foi curto em sua abordagem, seu primeiro putt foi logo atrás da borda do green e o segundo putt errou por pouco. Isso deixou Zhang com dois putts para a vitória.

Embora desapontada por perder, Kupcho ficou feliz com seu desempenho.

“Nesta grama eu sou sempre o melhor”, disse Kupcho. “Estamos começando a acertar neste tipo de grama daqui para frente, então estou animado para ver onde a temporada vai.”

Zhang manteve o rosto incrédulo depois que a tacada vencedora caiu enquanto os jogadores comemoravam com ela dando-lhe rosas vermelhas, semelhante a quando ela venceu o Augusta National Women’s Amateur.

Zhang, que estava jogando com isenção de patrocinador, não fez um birdie em sua rodada final e terminou com 9 abaixo de 279.

Zhang se tornou profissional na semana passada após os NCAAs e muito era esperado imediatamente. Ela foi a amadora feminina mais bem classificada por 141 semanas e venceu todos os grandes eventos amadores femininos – US Women’s Amateur, US Junior Girls, NCAAs e Augusta National Women’s Amateur.

A vitória valeu $ 412.500 e também rendeu a Zhang e uma associação automática ao LPGA Tour, que ela aceitou – embora ela esteja pulando o evento da próxima semana perto de Atlantic City, Nova Jersey.